Un homme de 40 ans est décédé après avoir été poignardé dans une rue de Londres en plein jour.

Une ambulance aérienne aurait atterri à Willesden Green, au nord-ouest de Londres, après que la victime eut été poignardée à High Road.

Les flics ont lancé une enquête pour meurtre après qu’un homme de 40 ans ait été poignardé en plein jour Crédits: UkNewsinPictures

L’ambulance aérienne aurait atterri à proximité – mais malgré les efforts des médecins, l’homme est mort sur les lieux Crédits: UkNewsinPictures

Mais malgré les efforts des médecins, la victime est décédée sur les lieux.

La police a été appelée à signaler qu’il avait été grièvement blessé juste après 17 h 10.

Les agents ont fermé un tronçon de route au public alors que les ambulanciers paramédicaux tentaient de réanimer l’homme.

Ils ont lancé ce soir une enquête pour meurtre.

L’horreur aurait été vécue par des convives mangeant à l’extérieur dans un restaurant de fruits de mer à High Road.

Un porte-parole de la police du Met a déclaré: «Les agents ont été appelés par le service d’ambulance de Londres à 17 h 11 à un rapport d’un homme souffrant de coups de couteau à High Road, NW10.

«Malgré les meilleurs efforts des services d’urgence, l’homme, âgé de 40 ans, a été déclaré mort sur les lieux peu de temps après.

«Des travaux sont en cours pour l’identifier formellement et la police est en train de localiser et d’informer ses plus proches parents.

«Une scène de crime est en place et le public peut s’attendre à voir une présence policière accrue dans la région.

« Les enquêtes sont en cours et il n’y a pas eu d’arrestations. »

Les flics ont mis en place un ordre de dispersion, ce qui signifie qu’ils peuvent demander à un groupe de deux ou plus de quitter la zone.

La commande porte sur Brent.

La mort de cet homme n’est que la dernière d’une série de tragédies dans les rues de la capitale. Les enfants font partie de ceux qui ont perdu la vie à cause de la violence.

Ce matin, un garçon de 13 ans en uniforme scolaire a été poignardé à plusieurs reprises par une bande d’adolescents qui « avaient l’air de s’amuser ».

L’adolescent se bat pour sa vie après l’incident choquant, qui s’est produit alors qu’il se rendait à l’école à pied sur l’île des chiens dans l’est de Londres.

Un garçon de 15 ans a été arrêté, soupçonné de lésions corporelles graves.

Lundi après-midi, Junior Jah, 18 ans, a été retrouvé poignardé à mort près de son domicile à Canning Town, dans l’est de Londres.

Rien n’indique que les coups de couteau dans l’est de la capitale soient liés.

Junior était le 12e adolescent poignardé à mort à Londres en 2021.

Jusqu’à présent cette année, 33 enquêtes pour meurtre ont été ouvertes à Londres.

Parmi ceux-ci, 26 ont été des coups de couteau.

Junior a été attaqué à quelques minutes de là où Fares Maatou, 14 ans, a été poignardé à la tête avec une épée de samouraï devant une pizzeria alors qu’il défendait son ami la semaine dernière.