Un homme de 40 ans accusé du meurtre de sa mère disparue Claire Holland, disparue il y a 10 ans

Un HOMME comparaîtra devant le tribunal après avoir été accusé du meurtre d’une mère disparue il y a 10 ans.

Claire Holland, 32 ans, de Bristol, a disparu après avoir quitté le pub Seamus O’Donnell’s à St Nicholas Street vers 23h15 le 6 juin 2012.

Claire Holland a disparu en 2012 Crédit : BPM

CCTV a montré la mère d’un enfant le jour de sa disparition Crédit : Police

L’homme de 32 ans a été porté disparu quelques jours plus tard.

Darren Osment, 40 ans, de Patchway, South Gloucestershire, a été arrêté le 2 août.

Il comparaîtra devant le Bristol Magistrates ‘Court aujourd’hui le jeudi 4 août.

Le surintendant-détective Gary Haskins, chef de l’équipe d’enquête sur les crimes majeurs de la police d’Avon et du Somerset, a déclaré: “C’est un moment charnière de notre enquête et nous avons informé la famille de Claire maintenant qu’un homme a été accusé de son meurtre.

“Nous continuerons à fournir tout le soutien dont ils pourraient avoir besoin par l’intermédiaire de notre agent de liaison spécialisé avec les familles.”

Ben Samples, procureur de la Couronne principal du district au sein de l’unité de traitement des dossiers du complexe CPS South West, a déclaré: “Le service des poursuites de la Couronne a autorisé la police d’Avon et du Somerset à inculper Darren Osment, âgé de 40 ans, d’un chef d’accusation de meurtre.

“Le pouvoir d’inculper fait suite à une enquête complexe menée par l’équipe d’enquête sur les crimes majeurs, qui a été soutenue par l’unité des cas complexes.

“Un examen approfondi de toutes les preuves recueillies nous a amenés à conclure que nos critères juridiques pour engager des poursuites ont été remplis.”

L’année dernière, l’équipe d’enquête sur les crimes majeurs (MCIT) a publié des images de vidéosurveillance montrant Claire le jour de sa disparition.

La police a demandé plus d’informations et plusieurs recherches ciblées dans et autour de la région de Bristol ont été effectuées.

L’officier enquêteur principal Det Insp Darren Hannant a déclaré à l’époque: “Nous aimerions que le public repense au week-end du jubilé de diamant de la reine, qui s’est déroulé le week-end du 2 au 5 juin 2012.

”Claire a disparu le lendemain de cet important événement national.

“CCTV montre Claire marchant le long de Baldwin Street en direction du pub Seamus O’Donnell vers 21h30 le mercredi 6 juin.

“Nous n’avons aucune vidéo montrant où elle est allée par la suite, mais le personnel a confirmé qu’elle avait quitté le pub plus tard dans la soirée juste après l’heure de fermeture, vers 23h15.

“Il est possible qu’elle se soit dirigée vers les fontaines, près du Harbourside, mais nous n’avons aucune vidéo d’elle le faisant, malgré des examens approfondis de plus de 1 000 heures de vidéosurveillance disponibles.”

Claire a été décrite comme blanche, d’environ 5 pieds de haut d’une petite taille avec des cheveux bruns mi-longs qui sont souvent attachés en queue de cheval.

Elle a été vue pour la dernière fois portant un pantalon noir, un haut noir à manches courtes avec un t-shirt gris en dessous et portait également un sac de transport réutilisable Primark de couleur crème.

L’inspecteur-détective Hannant a ajouté : “Pour le moment, nous considérons la disparition de Claire comme suspecte.

”Claire n’avait aucune raison connue de disparaître de son propre gré et avait fait des plans pour la semaine suivant sa disparition.

“La famille de Claire est tenue au courant de l’avancement de cette enquête et nous nous engageons à leur fournir les réponses dont ils ont besoin.

“Des officiers de liaison spécialement formés continueront de les soutenir en cette période très difficile.”