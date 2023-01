Un homme de 39 ans qui gagne 160 000 $/mois en revenus passifs partage son meilleur conseil

Lors du démarrage d’une entreprise, il est parfois difficile de savoir quoi prioriser, et y aller seul peut être accablant. Mais il existe des stratégies que vous pouvez utiliser pour éviter les pièges courants. Ma mission est d’enseigner aux gens comment gagner de l’argent grâce à leurs passions. C’est ce que j’ai fait : je suis passé de vivre avec des coupons alimentaires à la création de deux entreprises en ligne. Aujourd’hui, je tiens un blog musical, La révolution de l’enregistrementet un société de coaching entrepreneurial. Je travaille seulement cinq heures par semaine depuis mon bureau à domicile et je gagne 160 000 $ par mois en revenus passifs. Voici ce que je dis à mes 3 000 clients de penser au cours des 30 premiers jours de création d’entreprise :

1. Soyez clair sur la façon dont vous voulez passer votre temps.

Beaucoup de nouveaux propriétaires d’entreprise que je rencontre ne savent qu’une chose : combien d’argent ils veulent gagner. Bien que ce soit un excellent point de départ, il est incomplet. Votre entreprise doit servir votre vie, et non l’inverse. Assurez-vous donc qu’il correspond à vos espoirs, vos rêves et vos objectifs. Pour bien définir le type d’entreprise et de vie que vous souhaitez, posez-vous trois questions : À quoi ressemble une journée parfaite pour vous ? Ne pensez pas seulement à votre journée de travail typique. Envisagez d’autres activités de la vie que vous souhaitez intégrer à votre journée, comme faire de l’exercice ou passer du temps avec votre famille. Combien d’heures souhaitez-vous travailler par semaine ? Vous n’êtes pas obligé de suivre la semaine de travail standard de 40 heures. Savoir exactement combien d’heures vous voulez travailler vous aidera à mieux hiérarchiser les tâches. Quelle est l’importance du temps libre ? Certaines personnes ne se soucient pas beaucoup de prendre des congés, tant qu’elles aiment ce qu’elles font. D’autres apprécient les congés prolongés. Afin d’avoir de l’argent qui coule lorsque vous ne travaillez pas, vous aurez besoin d’avoir une sorte de flux de revenu passif.

2. Simplifiez votre modèle économique.

Lorsque j’ai lancé mon entreprise d’éducation musicale, les gens m’ont dit que je devais tester mes pages de vente, organiser des soirées de lancement et pré-enregistrer un tas d’annonces pour grandir. Plutôt que de m’évertuer à faire des choses qui n’avaient pas de sens pour moi, je suis restée simple et me suis concentrée sur trois choses : créer du contenu hebdomadaire pour mon blog et ma chaîne YouTube, développer ma liste de diffusion à partir de ce public et promouvoir les produits payants que je créé dans cette liste. Si vous débutez, développez du contenu autour de votre expertise pour développer votre audience. Il n’a pas besoin d’être parfait. Vous pouvez itérer au fur et à mesure et concevoir de nouveaux produits en fonction de ce que vos clients veulent le plus.

3. Découpez les tâches quotidiennes inutiles.

Identifiez les activités quotidiennes qui vous aideront à gagner plus. Ne perdez pas de temps et ne vous épuisez pas à vous concentrer sur des tâches sans importance. Il peut être agréable d’accéder à la boîte de réception zéro ou de changer la couleur des boutons de votre site Web, en particulier dans les premiers jours où vous voulez avoir l’impression d’avoir atteint un objectif. Mais aucune de ces choses ne vous rapportera de l’argent. Avant de commencer une nouvelle tâche, posez-vous trois questions : Quel est le résultat attendu pour faire cette tâche ? Cela rapporte-t-il plus d’argent ? Puis-je indiquer un lien direct entre l’exécution de cette tâche et le fait de gagner un revenu ? Quel est le coût de faire cela au lieu d’autre chose?

4. Donnez la priorité au plaisir.