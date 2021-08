Un homme de 39 ans accusé du meurtre d’un garçon de 5 ans en tant que femme de 30 ans et d’une adolescente de 13 ans accusés d’avoir détourné le cours de la justice

Un HOMME a été accusé du meurtre d’un garçon de cinq ans retrouvé mort dans une rivière alors qu’une femme et un adolescent ont également été accusés d’avoir détourné le cours de la justice.

Le petit Logan Mwangi a été porté disparu samedi vers 5h45 du matin depuis son domicile de Bridgend, dans le sud du Pays de Galles.

Logan a été retrouvé mort dans la rivière Ogmore

Logan photographié avec sa mère et son beau-père

Tragiquement, son corps a été découvert plus tard dans la rivière Ogmore près de Pandy Park.

John Cole, 39 ans, de Sarn, Bridgend, a été accusé de meurtre par la police du sud du Pays de Galles.

Cole, Angharad Hunt, 30 ans, et un garçon de 13 ans ont été conjointement accusés d’avoir détourné le cours de la justice.

Tous trois ont été placés en détention provisoire et comparaîtront aujourd’hui devant le tribunal de première instance de Cardiff.

‘AFFAIRE HORRIBLE’

L’officier enquêteur principal, l’inspecteur-détective en chef Mark O’Shea, a déclaré: « Il s’agit d’une affaire très douloureuse pour toutes les personnes impliquées et j’offre mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Logan. »

Des voisins horrifiés ont rapporté avoir entendu des cris de « la porte arrière était ouverte » venant de la maison après que l’alarme ait été déclenchée.

Les habitants ont déclaré qu’Angharad avait donné naissance à un petit garçon en février de l’année dernière.

La famille était récemment revenue d’un voyage à Blackpool mais a dû se mettre en quarantaine à son retour pendant deux semaines après avoir attrapé Covid.

Leur dernier jour d’auto-isolement était samedi – lorsque le jeune a été retrouvé mort.

Il a été porté disparu à 5h45 du matin et des voisins ont déclaré avoir entendu des cris de « la porte arrière était ouverte » venant de la maison.

Des médecins légistes ont été vus parcourir les chemins menant de la maison familiale à Bridgend à la rivière, qui se trouve à moins d’un quart de mile.

Logan a été découvert dans l’eau et transporté d’urgence à l’hôpital, où il a été confirmé qu’il était décédé.

‘HEUREUX ENFANT’

Un ami de la famille a déclaré qu’Angharad s’était effondrée peu de temps après son arrivée à l’hôpital lorsque les médecins lui ont dit que Logan ne pouvait pas être sauvé.

Rhiannon Hales, 26 ans, a déclaré: « Ma petite fille a aussi cinq ans et elle aimait Logan, ils étaient comme un petit ami et une petite amie ensemble.

« Je suis choqué et simplement dévasté par ce qui s’est passé. Il m’appelait tante Rhi, mais Logan était comme mon propre petit garçon.

«C’était un enfant si heureux, il disait toujours s’il vous plaît et merci.

« Il adorait colorier et a fait toutes les affiches sur les coronavirus dans la fenêtre avant de leur appartement. »

Logan a été retrouvé à environ 100 mètres de son domicile

La mère de deux enfants, Rhiannon, a ajouté que le petit Logan aimait être chatouillé.

Elle a déclaré: « Il avait un rire de ventre contagieux, je ne peux pas croire que je n’entendrai plus ça.

« Il aimait la danse, les Power Rangers et Jurassic Park, c’était un merveilleux petit garçon qui aimait la vie.

« Il me voyait le matin sur le chemin de l’école et accourait pour un gros câlin. Ça va tellement me manquer. »

La police a élargi la zone de recherche dans le cadre de l’enquête sur le meurtre de Logan.

Des officiers spécialisés ont été vus en train de parcourir la rive de la rivière alors qu’ils cherchaient des indices.

La police du sud du Pays de Galles a déclaré: « Les détectives continuent d’enquêter sur la mort d’un garçon de cinq ans à #Sarn, #Bridgend.

« Trois personnes interpellées dans le cadre de l’enquête, un homme de 39 ans, une femme de 30 ans et un garçon de 13 ans, sont toujours en garde à vue.

« S’il vous plaît, soyez respectueux envers toutes les personnes impliquées et évitez de spéculer sur cet incident sur les réseaux sociaux car il s’agit d’une enquête en cours. »

Logan avait été porté disparu à son domicile

Le jeune a été découvert dans la rivière samedi Crédit : Athéna

Hommages laissés à Logan sur les lieux Crédit : PA

Les médecins légistes fouillent toujours son domicile à Bridgend Crédit : WNS

Des plongeurs de la police sur les lieux