Un homme de 37 ans s’est vu refuser la livraison de nourriture à domicile car il ressemble à un enfant

Un homme de 37 ans de Middlesborough au Royaume-Uni a vu sa livraison de nourriture bloquée après avoir été confondue avec un enfant. Selon Metro UK, l’homme, qui a été identifié comme étant William Wilford, a été choqué lorsqu’un agent de livraison de la chaîne de supermarchés Sainsbury lui a demandé de fournir une pièce d’identité. Ceci même si la commande ne contenait ni boissons alcoolisées ni cigarettes.

Wilford a demandé à l’agent de livraison de tenir compte de son certificat de naissance, mais a été déçu après qu’on lui ait demandé de réorganiser la commande. Le rapport indique que William Wilford souffre de diabète et de fibrose kystique.

Il avait dépensé le dernier de son argent pour la commande, bien que la chaîne de supermarchés lui ait fourni un remboursement, mais a été informée que le traitement du paiement prendrait des jours.

Tout en s’ouvrant sur l’incident, Wilford a déclaré qu’il était confronté à une situation dangereuse car il était à la fois à court de nourriture et d’argent. Il vit seul et reçoit des prestations en raison de son état de santé. Selon lui, la crise du coût de la vie lui a du mal à joindre les deux bouts.

Wilford a affirmé qu’il avait demandé à l’agent de livraison pourquoi il avait dû montrer une preuve de son âge, car il n’y avait aucun article soumis à une limite d’âge dans la livraison. “Il a dit que c’était la politique et qu’il avait besoin d’une pièce d’identité avec photo. Ils ont dit qu’ils ne pouvaient faire aucun compromis même si je leur ai encore expliqué ma santé », a ajouté Wilford.

L’agent de livraison a suggéré à Wilford d’obtenir un remboursement complet, ce qui semblait bien car il avait l’impression qu’il récupérerait l’argent instantanément et qu’il pourrait faire ses achats dans un autre magasin. Cependant, l’e-mail de Sainsbury l’a laissé dévasté. “J’ai ensuite reçu un e-mail le lendemain matin disant qu’il faudrait trois à cinq jours pour traiter mon remboursement, ce qui signifiait que je n’avais plus de nourriture et que je ne vivais que de restes pendant quelques jours”, a-t-il ajouté.

La seule chose qui l’a empêché de souffrir de la faim a été le paiement unique du gouvernement. Il a poursuivi: «C’était le dernier de mes avantages sociaux, donc ce n’est pas comme si je pouvais sortir et obtenir des bric et de broc avant que le remboursement ne soit effectué. Je n’aurais pas dû être mis dans une situation où je devais compter sur l’argent du gouvernement.

Après que l’incident a été mis au jour, Sainsbury a publié une déclaration selon laquelle ils tendaient la main à Wilford pour s’excuser. Ils ont ajouté que la société avait également lancé une enquête sur l’affaire.

