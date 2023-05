Un homme de 37 ans décédé après une attaque de chien à Wigan nommé

Un homme de Wigan décédé après avoir été attaqué par un chien a été nommé par la police sous le nom de Jonathan Hogg, 37 ans.

Les agents ont abattu l’animal après l’attaque de Leigh, Wigan, jeudi soir.

Hogg a été retrouvé par des agents à Westleigh Lane avec des blessures graves peu après 21h10. Il a été transporté à l’hôpital mais est décédé vendredi matin.

En lui rendant hommage, sa famille a déclaré: « Jonathan était une personne bien-aimée, sensible et gentille qui ne saura jamais à quel point il était aimé et apprécié par tous ceux qui le connaissaient.

« Nous avons été inondés de messages de soutien et nous demandons la confidentialité en ce moment pour accepter notre perte. »

Au moins trois autres personnes ont été mutilées à mort par des chiens au Royaume-Uni cette année.

La police du Grand Manchester (GMP) a déclaré que des officiers armés avaient été déployés pour tenter de contrôler le chien et avaient utilisé « toutes les tactiques disponibles pour maîtriser » l’animal avant qu’il ne soit détruit car il présentait un risque important pour le public.

Un homme de 24 ans a été arrêté, soupçonné d’être responsable d’un chien dangereusement incontrôlable causant des blessures entraînant la mort.

Le surintendant-détective Simon Hurst, du district de Wigan de GMP, a déclaré: «Tout d’abord, je voudrais adresser mes condoléances aux proches de la victime de cette attaque. Nos agents et nos partenaires soutiennent actuellement les proches de la victime en cette période incroyablement difficile.

« Nous reconnaissons que cet incident suscitera à juste titre des inquiétudes dans la région et nous tenons à rassurer le public sur le fait que nous avons exploré toutes les voies possibles pour protéger la communauté locale et l’animal impliqué. »

Le gouvernement a été informé que la loi sur les chiens dangereux était « terriblement inadéquate » après une série d’attaques mortelles.

En janvier, Alice Stones, quatre ans, a été tuée par le chien de la famille à Milton Keynes. Ce mois-là, Natasha Johnson, une promeneuse de chiens de Croydon, promenait huit chiens lorsque plusieurs d’entre eux se sont retournés contre elle lors d’une attaque frénétique. Elle est décédée de « multiples morsures pénétrantes au cou », une enquête entendue plus tard.

Le mois dernier, Wayne Stevens est décédé après avoir été attaqué par un chien à Derby. Le chien a été abattu et un homme a été accusé en vertu de la loi sur les chiens dangereux d’être la personne responsable d’un chien dangereusement incontrôlable causant des blessures entraînant la mort.

Le député travailliste Wayne David a fait campagne pour des modifications de la loi sur les chiens dangereux après la mort de deux personnes dans sa circonscription de Caerphilly : Jack Lis, 10 ans, en novembre 2021 et Shirley Patrick, 83 ans, en décembre.

« Il est clair que la loi de 1991 sur les chiens dangereux est terriblement inadéquate », a-t-il déclaré à Rishi Sunak lors des questions du Premier ministre plus tôt cette année.