UN HOMME, 37 ans, a été arrêté en lien avec le meurtre tragique de l’écolière Olivia Pratt-Korbel.

L’homme, originaire de la région de West Derby à Liverpool, a été arrêté aujourd’hui et sera interrogé par des détectives, a déclaré un porte-parole de la police de Merseyside.

L’homme de 37 ans est la neuvième personne à être arrêtée en lien avec le meurtre d’Olivia Pratt-Korbel Crédit : PA

Le crime horrible s’est déroulé le 22 août Crédit : PA

Olivia, neuf ans, a été abattue de sang-froid par un homme armé masqué chez elle à Dovecot, Liverpool, le 22 août.

L’homme que la police interrogera aujourd’hui est la neuvième personne à être arrêtée dans le cadre de cette affaire.

Mais, aucune accusation n’a encore été portée.

La police a déclaré que l’homme de 37 ans avait été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir aidé un délinquant et qu’il était toujours en détention et interrogé par des détectives.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, un porte-parole de la police de Merseyside a déclaré: “L’enquête sur le meurtre d’Olivia est en cours et nous continuons à demander aux personnes disposant d’informations de se manifester pour nous aider à traduire les responsables en justice.”

L’arrestation intervient après que deux autres ont été effectuées en lien avec le meurtre de jeudi, lorsque la police a exécuté des mandats sur trois propriétés.

Un homme de 18 ans et un homme de 29 ans ont tous deux été arrêtés, soupçonnés d’avoir aidé un délinquant.

Le 22 août, le tireur avait poursuivi un autre homme dans la maison familiale avant d’ouvrir le feu.

La balle a traversé le poignet de la mère d’Olivia avant de frapper la petite fille dans son corps, la blessant mortellement.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital mais déclarée morte plus tard dans la nuit.

Cette semaine, la mère brisée d’Olivia, Cheryl Korbel, a lancé un appel désespéré pour retrouver le meurtrier de sa fille.

S’exprimant mardi, Cheryl a déclaré: “Elle était incroyable, elle aimait la vie. Elle était ma petite ombre. Elle est allée partout avec moi.

“Elle n’aimait pas l’école parce qu’elle devait travailler mais elle adorait ça parce qu’elle était avec tous ses amis.

“Tous ceux qu’elle a rencontrés sont tous tombés amoureux d’elle.

“Elle a laissé une marque sur tous ceux qu’elle a rencontrés et elle n’avait peut-être que neuf ans, mais elle a beaucoup emporté ces neuf années.

“Elle n’a jamais, jamais cessé de parler. Et c’est ce qui me manque le plus, parce que je ne peux pas l’entendre parler.

“J’espère qu’ils se manifesteront pour que cela n’arrive à personne d’autre.

“Vous savez que vous avez mal agi, vous devez donc vous avouer comme je l’ai enseigné à mes enfants. Vous faites quelque chose de mal, vous le reconnaissez.”

Pleurant à travers la douleur, Cheryl a exigé que quiconque «cachant les armes» qui a tué Olivia doive «parler».

“Parce qu’ils doivent quitter ces rues, personne, personne du tout, ne devrait avoir à vivre cela”, a ajouté Cheryl.

ARRESTATIONS

Le voyou, vêtu d’une cagoule et d’une veste sombre, aurait tiré quatre fois dans la maison.

Les flics avaient arrêté trois hommes, âgés de 41, 34 et 29 ans, soupçonnés d’avoir aidé un délinquant.

Entre-temps, un homme de 34 ans a également été détenu pour suspicion de meurtre et tentative de meurtre.

Tous les quatre ont été libérés sous caution.

Les flics soupçonnent que le crime est lié à la drogue et l’homme qui était poursuivi par l’assassin avait été reconnu coupable de trafic de drogue.

Il a été décrit par la police comme un “membre bien établi d’un groupe du crime organisé”.

Le surintendant en chef détective Mark Kameen a déclaré: «Je continue d’exhorter toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider notre enquête sur le meurtre tragique d’Olivia à se manifester.

“Plusieurs personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette enquête.

“Cependant, nous avons toujours besoin de l’aide du public pour nous assurer que nous pouvons construire une image probante solide afin que justice soit rendue à Olivia et à sa famille.”

Toute personne disposant d’informations est priée d’envoyer un message à @MerPolCC ou de contacter @CrimestoppersUK au 0800 555 111.

La mère d’Olivia, Cheryl, s’est effondrée alors qu’elle appelait le tueur à se manifester cette semaine Crédit : PA