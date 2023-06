Un homme de 36 ans a acheté une maison abandonnée pour 1 $ et l’a entièrement rénovée : jetez un coup d’œil : c’est ma « maison de rêve »

J’ai inversé la configuration de ma maison pour maximiser la lumière naturelle. Maintenant, les chambres sont au premier étage et la cuisine et le salon sont à l’étage.

En mai 2020, au plus fort de la pandémie, j’ai quitté mon emploi de chargée de projet dans une université et j’ai commencé à faire les rénovations par moi-même, avec des outils limités.

J’ai réalisé que je pouvais inverser la disposition originale de la maison pour obtenir plus de lumière naturelle. J’ai donc déplacé les chambres au premier étage, et la cuisine et le salon au deuxième étage. Ensuite, j’ai ajouté des lucarnes au toit.

J’ai commencé à blog sur le processus de rénovation en août 2021. Lorsque je me suis découragé, regarder en arrière sur mon Instagram et faire le point sur ce que j’ai réellement accompli a renouvelé ma vigueur.

Je suis content d’avoir eu la conviction et la persévérance de m’en tenir à ma vision. J’ai appris à poser des briques, des carreaux, à installer un chauffage par le sol et à revernir des sols, et cela m’a permis d’économiser beaucoup d’argent.

Maintenant, je paie 119 $ par mois pour la taxe d’habitation et 218 $ par mois pour les services publics, ce qui comprend les factures d’électricité, de chauffage, d’eau, d’Internet et de téléphone.

L’îlot de cuisine, que j’ai acheté d’occasion, me donne beaucoup d’espace pour cuisiner et recevoir.

Actuellement, mes emplois à temps partiel en tant que chargée de projet, professeur de yoga, tuteur et dominatrice en ligne rapportent 2 505 $ par mois. Je travaille à un rythme tranquille et je peux utiliser cet argent pour décorer lentement la maison.

N’ayant plus qu’une pièce à rénover, je prends mon temps pour terminer la construction de la maison de mes rêves – et vivre heureux dans une communauté qui était autrefois vouée aux décombres.

Maxime Sharples est professeur de yoga et chargé de projet à l’Université John Moores de Liverpool. Elle est titulaire d’une maîtrise en commerce international et en chinois, et a passé du temps à vivre et à travailler à l’étranger en Afrique et en Asie. Elle aime bloguer sur ses sources de revenus, ses projets de randonnée et de conception de bricolage. Suivez-la sur Instagram @homesforapound.

