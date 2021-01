Un HOMME est mort d’un « orgasme extrême » après s’être évanoui alors qu’il se débattait avec une travailleuse du sexe.

L’homme de 35 ans, nommé dans un rapport de police sous le nom de Charles Majawa, a perdu connaissance après avoir eu des relations sexuelles avec la femme dans le quartier commerçant de Phalombe, au Malawi.

Il est décédé peu de temps après avoir commis l’acte – et un post-mortem a officiellement déterminé la cause du décès comme un orgasme excessif.

La travailleuse a décidé de signaler le décès à la police après avoir discuté avec ses collègues.

Des flics et un médecin légiste du centre de santé Migowi ont vu le corps et confirmé la cause du décès le 18 août de l’année dernière.

Un rapport post-mortem indiquait que la cause du décès était due à «un orgasme excessif qui a provoqué la rupture des vaisseaux sanguins du cerveau».

Les flics ont confirmé que la femme ne serait pas tenue responsable de la mort de M. Majawa.

Ils ont également ajouté qu’aucune accusation ne serait portée en raison de sa mort.

Le chef principal Kaduya rapporte que le corps de M. Majawa a été ramené dans son village natal de Matepwe.

Selon le journal local Nyasa Times, l’homme «est mort de trop d’excitation sexuelle et de douceur».

Innocent Moses, un porte-parole du poste de police de Phalombe, a confirmé que M. Majawa avait réservé une chambre avec la travailleuse du sexe, mais « avait fini par s’effondrer et devenir inconscient pendant l’acte ».

Pendant ce temps, une étude a suggéré que le fait d’avoir des relations sexuelles au moins une fois par semaine réduisait de moitié le risque de décès prématuré.

Les chercheurs ont découvert que les ébats réguliers sont liés à une moindre probabilité de mourir d’un cancer, d’une maladie cardiaque et d’autres maladies.

Ils disent qu’un entraînement entre les feuilles équivaut à un exercice «d’intensité modérée» et présente des avantages similaires pour la santé.

Le sexe libère des produits chimiques de bien-être, qui améliorent la santé mentale et favorisent l’activité des «cellules tueuses naturelles».

Ces cellules réduisent le risque de cancer et de maladie virale, préviennent les infections des poumons et améliorent d’autres conditions, telles que l’asthme.