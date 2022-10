Un homme de 35 ans, accusé du meurtre d’une “charmante dame”, 45 ans, retrouvée morte chez elle à Swansea alors que sa famille en deuil rend hommage”

UN HOMME a été accusé du meurtre d’une “charmante dame” qui a été retrouvée morte chez elle.

Angie White, 45 ans, a été retrouvée morte dans sa maison de Plasmarl, Swansea, laissant sa famille “dévastée”.

Un homme de 35 ans a été accusé du meurtre d’une “charmante dame” 1 crédit

Sa famille au cœur brisé a déclaré: “En tant que famille, nous sommes profondément attristés par notre perte.

“Nous apprécions vos aimables paroles et votre soutien.

“Nous demandons la confidentialité alors que nous pleurons notre perte.”

Daniel White, 35 ans, de Plasmarl, a été accusé de meurtre.

Il a été placé en garde à vue.

Les services d’urgence ont été appelés à la maison à 6 heures du matin samedi matin.

Les voisins l’ont décrite comme une « charmante dame » bien connue dans la région.

L’enquêteur principal, l’inspecteur-détective Matt Powell, a déclaré: «Mes pensées vont à la famille et aux amis d’Angie qui sont naturellement choqués et dévastés par ce qui s’est passé, et au nom de toutes les personnes impliquées dans cette enquête, je leur adresse mes condoléances.

« Nous sommes conscients de l’impact que la mort d’Angie a eu et je tiens à remercier la communauté locale pour son soutien.

“Bien qu’un suspect ait été inculpé et que nous ne recherchions personne d’autre en lien avec sa mort, nos enquêtes sont en cours et nous continuons à faire appel à toute personne disposant d’informations susceptibles de nous aider.”

On pense que l’homme accusé était connu de Mme White. Il doit comparaître devant le tribunal la semaine prochaine.