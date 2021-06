Un homme de 34 ans qui a battu une femme transgenre lorsqu’il a découvert qu’elle avait des organes génitaux masculins est emprisonné pendant 16 mois

Un voyou qui a attaqué une femme transgenre et lui a fait éponger son propre sang après avoir découvert qu’elle avait des organes génitaux masculins a été emprisonné pendant 16 mois.

Suhel Sood, 34 ans, a rencontré la femme lors d’une fête à Reading, dans le Berkshire, après s’être présentée vêtue d’un haut noir brillant avec son petit ami.

Suhel Sood, 34 ans, de Delaware Road, Reading, a admis une agression causant des lésions corporelles Crédit : Central News

Sood s’est ensuite retrouvé seul avec la femme et elle a commis un acte sexuel sur lui.

Au cours de la rencontre, il s’est penché et a réalisé qu’elle avait des organes génitaux masculins.

Sood a allumé la lumière et a crié: « Tu es un homme! »

Il a ensuite frappé à plusieurs reprises la femme et lui a claqué la tête contre une machine à laver, a appris Reading Crown Court.

La victime a été qualifiée de « chien » et forcée par Sood à nettoyer son propre sang avant d’être autorisée à quitter la fête le 14 novembre de l’année dernière.

La femme s’est retrouvée avec deux yeux au beurre noir et « une énorme ecchymose continue de la cuisse au genou » après l’agression brutale.

Le procureur Oliver Weetch a déclaré à Reading Crown Court: « Cette agression est entièrement due au fait que M. Sood a découvert qu’elle était transgenre et l’a ensuite agressée. »

Sood, de Reading, a été innocenté d’agression sexuelle, mais emprisonné pendant 16 mois après avoir reconnu avoir causé des lésions corporelles.

Tom Holmes, en défense, a demandé au juge de ne pas condamner Sood au motif qu’il avait ciblé la victime sur la base de préjugés.

« Son comportement cette nuit-là était bien sûr ignoble », a déclaré Holmes.

« Cela donne l’impression qu’il est un être humain téméraire, agressif et franchement antipathique. »

Suhel Sood a été emprisonné pendant 16 mois à Reading Crown Court Crédit : Alamy

La juge Emma Knott a déclaré à Sood qu’il « faisait la fête dans un garage avec d’autres » lorsque la victime s’est présentée avec son partenaire – un homme marié qui est parti tôt.

Le juge a déclaré: « Vous étiez heureux de divertir sa petite amie.

« Vous étiez en compagnie d’une jolie femme.

Au cours d’une activité sexuelle consensuelle, Sood a découvert que « la femme indéniablement attirante était transgenre », a déclaré le juge au tribunal.

« Et puis les choses ont pris une tournure très moche », a déclaré Knott. « Vous étiez peut-être alimenté par le whisky et la cocaïne et êtes entré en colère.

« A partir de ce moment, vous ne vous êtes plus du tout soucié de la femme. Vous n’étiez concerné que par vos propres sentiments.

« Ce qui vous préoccupait, c’était votre réputation par peur d’être la risée. »

Le juge a déclaré que Sood avait frappé la victime « à plusieurs reprises au visage, à la tête et aux oreilles ».

« Il s’agissait d’une agression répétée et assez soutenue… ça a dû être », a-t-elle déclaré.

« Vous n’avez démontré aucun réel remords à propos de votre attaque contre elle cette nuit-là… en particulier cet élément de vous qui l’a obligée à nettoyer son propre sang.

Sood a été innocenté des accusations d’agression sexuelle, de séquestration, de tentative d’accusation de lésions corporelles graves et de menaces de mort.