Un homme de 34 ans meurt sur des voies ferrées dans le sud de Londres après une poursuite en voiture avec la police du Met

Une enquête est en cours après la mort d’un homme sur des voies ferrées dans le sud de Londres après avoir été impliqué dans une poursuite avec des agents de la police métropolitaine, a indiqué la force.

La poursuite a commencé après qu’une voiture se dirigeant vers Streatham High Road ne s’est pas arrêtée pour la police vers 3 h 26 mercredi. Les agents ont suivi la voiture pendant une courte période, indiquant qu’elle devait s’arrêter, a déclaré le Met.

La voiture a percuté une clôture de jardin à Brunswick Mews à Streatham et le conducteur de 34 ans s’est enfui. Deux passagers masculins ont été arrêtés par la police. Les agents ont perdu de vue le conducteur et il aurait escaladé une clôture sur la voie ferrée. Un hélicoptère de la police a été appelé pour fouiller la zone et a repéré l’homme, mais les ambulanciers l’ont déclaré mort sur les lieux.

Son identité n’a pas été divulguée.

L’Office indépendant pour la conduite de la police (IOPC) a confirmé qu’il avait ouvert une enquête sur l’incident.

Le Met a déclaré: «Une poursuite en véhicule a été autorisée et des agents ont suivi la voiture pendant une courte période, indiquant qu’elle devait s’arrêter.

« [The driver] a été identifié comme un homme de 34 ans. Ses proches ont été informés. Les agents de la Direction des normes professionnelles du Met ont été informés.

« Le FIPOL a été informé et a déclaré qu’il s’agissait d’une enquête indépendante. »

Un porte-parole du FIPOL a déclaré: « Vers 3 h 26 le mercredi 14 juin, nous comprenons qu’une voiture ne s’est pas arrêtée pour les agents du service de police métropolitain (MPS) dans la région de Streatham.

«Nous avons été informés par le MPS qu’une poursuite autorisée a commencé impliquant une voiture de police marquée et une voiture banalisée, et la voiture poursuivie.

« Peu de temps après, la voiture est apparemment entrée en collision avec une clôture de jardin à Brunswick Mews et deux passagers masculins ont été arrêtés par des agents.

« Le conducteur est sorti de la voiture et a été poursuivi à pied par des agents. On nous a dit qu’il a escaladé une clôture sur une voie ferrée où, malheureusement, son corps a été repéré par [a] hélicoptère de la gendarmerie.

«Après avoir été avertis par le MPS, nous avons envoyé nos enquêteurs sur les lieux… pour commencer à rassembler des preuves.»