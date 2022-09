Un homme de 34 ans détenu pour la mort par balle d’Olivia Pratt-Korbel, neuf ans

Les COPS ont arrêté un homme de 34 ans soupçonné du meurtre d’Olivia Pratt-Korbel, neuf ans, à Liverpool.

La jeune a été abattue lorsqu’un homme armé a poursuivi le cambrioleur condamné Joseph Nee chez elle le 22 août.

Olivia a été tuée chez elle à Knotty Ash, Liverpool Crédit : PA

Une balle a traversé le poignet de la mère d’Olivia avant de frapper la jeune fille dans son corps, la blessant mortellement.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital mais déclarée morte plus tard dans la nuit.

La semaine dernière, des agents avaient fouillé le West Derby Golf Club où ils cherchaient les deux armes utilisées lors de l’attaque.

Les flics ont maintenant arrêté dix personnes au total en lien avec son meurtre.

Les neuf précédents ont tous été libérés sous caution et personne n’a encore été inculpé.

Un porte-parole de la police de Merseyside a déclaré ce soir: “L’enquête sur le meurtre d’Olivia est en cours et nous continuons à demander aux personnes disposant d’informations de se manifester pour nous aider à traduire les responsables en justice.”

Lord Ashcroft a promis la semaine dernière une récompense de 50 000 £ par l’intermédiaire de Crimestoppers, dont il est le président pour les informations qui ont conduit à l’emprisonnement de son assassin.

Cela vient après que la mère d’Olivia a lancé un appel déchirant pour trouver le meurtrier de sa fille – leur disant “vous savez que vous avez mal agi”.

Avec sa main enveloppée dans un bandage de la nuit où elle a perdu sa fille, Cheryl a déclaré: “Elle était incroyable, elle aimait la vie. Elle était ma petite ombre. Elle est allée partout avec moi.

“Elle n’aimait pas l’école parce qu’elle devait travailler mais elle adorait ça parce qu’elle était avec tous ses amis.

“Tous ceux qu’elle a rencontrés sont tous tombés amoureux d’elle.

“Elle a laissé une marque sur tous ceux qu’elle a rencontrés et elle n’avait peut-être que neuf ans, mais elle a beaucoup emporté ces neuf années.

“Elle n’a jamais, jamais cessé de parler. Et c’est ce qui me manque le plus, parce que je ne peux pas l’entendre parler.

“J’espère qu’ils se manifesteront pour que cela n’arrive à personne d’autre.

“Vous savez que vous avez mal agi, vous devez donc vous avouer comme je l’ai enseigné à mes enfants. Vous faites quelque chose de mal, vous le reconnaissez.”

Cela survient alors que les camarades de classe d’Olivia ont reçu des conseils après leur retour à l’école après sa mort.

Rebecca Wilkinson, directrice de la St Margaret Mary’s Catholic Junior School à Huyton, a déclaré: “Ce qui est bien depuis que les enfants sont revenus, ce sont les souvenirs qu’ils ont partagés de ce qu’ils se souviennent d’Olivia et, au cours de ce qui a été triste trois semaines , cela a été vraiment réconfortant, d’écouter les souvenirs que les enfants ont partagés d’elle.

“Cela a vraiment apporté beaucoup de bonheur dans ce qui est une situation très tragique, en écoutant ces souvenirs.”

Les 480 élèves de l’école ont reçu des conseils depuis leur retour après les vacances d’été.

Toute personne disposant d’informations peut contacter Crimestoppers au 0800 555 111 ou crimestoppers-uk.org.

Sa mère a lancé un appel déchirant pour que son assassin soit retrouvé Crédit : PA