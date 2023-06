Un homme de 33 ans plonge à 4 000 pieds jusqu’à sa mort depuis le célèbre Skywalk du Grand Canyon dans le «parc national le plus dangereux d’Amérique»

Un HOMME est mort au Grand Canyon, marquant le troisième décès confirmé dans le pittoresque parc national cette année.

Bien que les équipes de recherche et de sauvetage aient tenté d’atteindre l’homme, il est décédé des suites de ses blessures après le plongeon d’horreur de 4 000 pieds.

4 Le corps de l’homme a été récupéré par hélicoptère Crédit: Recherche et sauvetage du bureau du shérif du comté de Mohave

4 L’homme a plongé à 4 000 pieds près de la célèbre promenade en fer à cheval Crédit : Getty

L’enquête sur la mort de l’homme le 5 juin est en cours, mais il fait partie des centaines de personnes décédées dans ce que l’on appelle le parc national le plus dangereux d’Amérique.

Le bureau du shérif du comté de Mohave a publié une déclaration indiquant: «L’équipe technique de sauvetage par corde a répondu à Grand Canyon West Sky Walk pour un homme de 33 ans qui est allé au-delà de Sky Walk into the Canyon.

« Deux techniciens de courte distance ont répondu avec un hélicoptère Kingman DPS Ranger sur les lieux et ont déterminé que l’homme était décédé. »

On pense qu’il est tombé de l’attraction Sky Walk Horseshoe, qui surplombe le canyon et le fleuve Colorado en contrebas.

La police a fourni un lien vers la ligne d’assistance téléphonique nationale pour la prévention du suicide.

Une demande d’accès à l’information a révélé que le parc compte le plus grand nombre de personnes disparues du pays.

Au moins six personnes sont mortes et plus de 50 ont disparu dans le parc au cours des cinq dernières années.

La cause la plus fréquente de décès au Grand Canyon est le coup de chaleur, la foudre, la noyade, les suicides et les chutes accidentelles.

UN randonneur est tombé 20 pieds à sa mort l’année dernière alors que c’était le sixième jour d’une excursion en bateau le long du fleuve Colorado.

L’accident mortel s’est produit près du camping où Margaret Osswald séjournait lors d’une randonnée de plusieurs jours et d’une excursion en bateau.

Après la chute, des compagnons d’Osswald ont tenté une RCR, mais elle est restée inconsciente, selon le République de l’Arizona.

Les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux lundi soir et Osswald a été déclaré mort.

En 2019, un touriste est mort au Grand Canyon après s’être trop approché du bord en prenant des photos.

Le corps de l’homme a été récupéré par hélicoptère, selon le porte-parole de Grand Canyon West, David Leibowitz, la zone ayant été temporairement fermée.

Le Grand Canyon est l’une des destinations touristiques les plus populaires aux États-Unis, attirant près de 6,4 millions de visiteurs l’année dernière.

Il est conseillé aux randonneurs d’éviter de s’aventurer dans le canyon entre 10h et 16h en raison des températures extrêmes.

4 Le parc est connu pour ses morts et ses disparus Crédit : Getty