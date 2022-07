Un homme de 30 ans décédé des suites d’une infection à la jambe échoué par le système de santé de Terre-Neuve-et-Labrador, disent des amis

Les amis d’un homme de St. John’s affirment que sa mort tragique à la suite d’une infection montre à quel point le système de santé de la province est devenu brisé.

Weijian Fang, 30 ans, est décédé seul dans son appartement de Monkstown Road fin mai après que sa jambe eut été infectée. Il n’avait pas eu de médecin de famille depuis 2017.

Ses amis espèrent que le fait d’en parler publiquement provoquera des changements.

“Plus d’histoires comme celle-ci sont racontées, plus la pression pour s’améliorer sera mise sur le système afin que les gens ne meurent pas de quelque chose qui est complètement traitable”, a déclaré Dean Barnes, qui connaissait Fang depuis plus d’une décennie.

Le corps de Fang a été retrouvé le 24 mai 2022. La police et un ami se sont rendus à son appartement après qu’il ne se soit pas présenté pour travailler au Little Sparo, un restaurant du centre-ville de St. John’s.

Fang est né en Chine en 1991. Jeune homme, il est venu au Canada avec ses parents qui se sont installés à St. John’s. Sa mère est décédée d’un cancer de l’ovaire en 2015. Après cela, sa famille a perdu la propriété du restaurant qu’elle possédait sur Duckworth Street, The Bamboo Garden.

Le père de Fang est retourné en Chine. Barnes dit qu’il était trop malade pour retourner au Canada pour la dépouille de son fils. Ses cendres ont été récupérées par des proches qui vivent aux États-Unis.

“C’est déchirant. Ses grands-parents voulaient que ses parents et lui aient une vie meilleure, c’est pourquoi ils sont venus au Canada. Sa mère est décédée dans la quarantaine d’un cancer et il est maintenant mort à trente ans”, a déclaré Barnes, analyste des systèmes de données d’entreprise et consultant.

Dean Barnes a rencontré Weijian Fang au restaurant Bamboo Garden, une entreprise exploitée par la famille de Weijian, le lendemain de Noël 2010. (Mark Quinn/CBC)

Barnes a retenu ses larmes lorsqu’on lui a demandé de décrire à quoi ressemblait Fang.

“C’était l’âme la plus douce que l’on puisse espérer rencontrer. Il était gentil et généreux. Il a gravi les échelons du lave-vaisselle à la cuisine dans un restaurant. Il envoyait de l’argent à ses grands-parents. Je ne l’ai jamais entendu se plaindre. Je ne connaissais même pas son état de santé”, a-t-il déclaré.

Fang vivait avec le diabète. Barnes a déclaré qu’un médecin légiste a déterminé que la septicémie, la réponse du corps à une infection pouvant entraîner une défaillance d’organe, était la cause de sa mort. Il a dit que lorsque Fang a été retrouvé, l’une de ses jambes était noire à partir du genou.

Fang était sans médecin de famille depuis cinq ans, depuis que son médecin a pris sa retraite. Il était l’une des plus de 125 000 personnes à Terre-Neuve-et-Labrador qui, selon l’Association médicale de la province, n’ont pas de médecin de famille. Ses amis croient fermement qu’ils auraient encore Fang s’il avait eu accès aux soins primaires.

“Absolument. Il s’est évanoui au travail. Il avait été transporté plusieurs fois à l’hôpital de son travail et quoi qu’il ait été fait ou non, nous avons maintenant un homme de 30 ans qui est mort”, a déclaré Barnes.

“Dans l’industrie de la restauration, si vous ne travaillez pas, vous n’êtes pas payé. Qu’était-il censé faire ? Juste camper dans un service d’urgence et espérer qu’il sera vu ?”

Brenda Johnson était une amie de longue date de Weijian. Elle dit qu’elle plaisantait souvent en disant qu’elle était sa «mère de Terre-Neuve». (Mark Quinn / Radio-Canada)

Barnes dit que la mort de Fang illustre à quel point le système de santé de la province est “incroyablement brisé”. Il dit aussi que ce n’est pas un problème nouveau.

Il a déclaré avoir été témoin de problèmes de santé systémiques avec le traitement que son père avait reçu il y a plus de deux décennies.

“Le COVID-19 est utilisé comme excuse, mais le COVID-19 n’a pas créé de nouveaux problèmes. Il les a exacerbés”, a déclaré Barnes.

“Il n’a pas reçu le soutien dont il avait besoin”

Brenda Johnson a également rencontré Fang et ses parents il y a plus de dix ans dans leur restaurant.

Elle dit que leur relation s’est renforcée après que Fang ait perdu sa mère. Johnson s’inquiète également de l’incapacité de Fang à accéder aux soins primaires.

C’est juste un tel gaspillage et n’aurait jamais dû l’être. – Brenda Johnson

“Il était censé être sur une liste d’attente parce qu’il s’est rendu au Centre des sciences de la santé à quelques reprises dans une ambulance du travail, mais on ne lui a jamais assigné de médecin”, a-t-elle déclaré.

“C’est juste un tel gâchis et cela n’aurait jamais dû l’être. Il était vraiment malade. L’hôpital aurait dû le savoir et le mettre sur une liste prioritaire à soigner, mais cela ne s’est pas passé comme ça et il est mort.”

Johnson espère que parler de Fang incitera les gens à faire pression pour un meilleur système de santé.

“J’aimerais que les gens s’en soucient suffisamment pour s’exprimer, et j’aimerais que les responsables du système de santé se ressaisissent. Vous savez, combien de personnes doivent mourir? Il n’avait même pas a commencé sa vie et c’est arrivé. C’est juste tragique.

Weijian Fang avec certains de ses proches. (Famille Weijian Fang)

Johnson, une employée retraitée de Bell Canada dans la soixantaine, affirme que la population vieillissante de la province devrait s’inquiéter de l’état actuel du système de santé de Terre-Neuve-et-Labrador et de son avenir.

“Chérie, je suis là. Tu sais, il m’est arrivé quelques choses et je suis partie en ambulance. Un léger accident vasculaire cérébral et quelques choses, et ce n’est pas génial”, a-t-elle déclaré.

Le ministère provincial de la Santé et des Services communautaires a répondu à la demande de commentaires de CBC News par une déclaration, qualifiant la pénurie de médecins de priorité pour le gouvernement.

“Le Département présente ses condoléances à la famille et aux amis de l’homme décédé. Cependant, pour des raisons de confidentialité, nous ne sommes pas en mesure de parler d’un cas individuel”, indique-t-il.

« Le gouvernement comprend les défis associés à l’absence de fournisseur de soins primaires. Nous avons créé un bureau de recrutement et de maintien en poste… et du personnel supplémentaire a été embauché.

