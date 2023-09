Un homme de 30 ans a payé 16 500 $ pour une « vieille maison bon marché » et l’a complètement transformée : regardez à l’intérieur

En mai 2020, j’ai acheté la propriété pour 16 500 $ grâce à un prêt personnel. Ensuite, j’ai obtenu un prêt de construction de 100 000 $ et je me suis immédiatement mis au travail.

En tant qu’historien de l’architecture, j’aide les gens à trouver la meilleure façon de préserver, restaurer et rénover les propriétés historiques. Ce projet me convenait donc parfaitement.

La maçonnerie était celle qui nécessitait le plus de travaux. J’ai embauché une équipe pour réparer les belles maçonneries de la façade, mais j’ai passé quatre mois dans un camion nacelle les nuits et les week-ends, réparant moi-même le reste de la maison.

De l’été 2020 à l’automne 2021, la maison était en construction. Il lui fallait tout : de nouvelles fenêtres, de nouveaux sols, de nouveaux murs, etc. Mais nous avons préservé autant que nous le pouvions. Chaque réparation m’a laissé le sentiment que la maison se guérissait d’elle-même et devenait plus forte.

Selon des documents historiques fournis par les Amis de Wheeling, la maison a probablement été construite pour Thomas B. McLain vers 1892. McLain est né à Warren, Ohio et est arrivé à Wheeling avec ses parents, John G. et Eliza Ellen Baird McLain, lorsqu’il avait 2 ans.

J’ai emménagé dans la maison de trois chambres et une salle de bain et demie vers Thanksgiving en 2021, après 18 mois de construction.

Même si j’étais limité par l’espace en termes de type d’armoires que je pouvais avoir, je peux dire maintenant, après avoir vécu ici, que j’ai de la place pour tout ce dont j’ai besoin. J’ai fait un inventaire de la façon dont j’utilise ma cuisine et des produits que je possède, et j’ai travaillé à partir de là.

En gardant la baignoire, le lavabo, le miroir, les lambris et les sols d’origine vintage, j’ai pu faire des folies avec la douche et le papier peint.

Il y avait quelque chose de tellement excitant et romantique à entrer dans cette maison pour la première fois. Tout ce que je pouvais voir, c’était l’histoire et le potentiel.

Dans une petite communauté comme East Wheeling, quelques maisons seulement peuvent soit augmenter la valeur d’un quartier, soit la faire baisser. Je suis fier de faire partie de la solution, en prenant un bâtiment autrefois vacant et délabré et en lui redonnant vie.

En achetant cette maison à un prix aussi bas et en investissant dans les améliorations, j’ai acquis un charme historique irremplaçable et un atout précieux, pour à peu près autant que je payais en loyer et en services publics dans mon loft du centre-ville.

Maintenant, je vis dans une communauté où je connais mes voisins, je peux me rendre au travail à pied et mon café connaît ma commande. Je crois sincèrement que vous obtenez ce que vous avez investi dans la vie, et en investissant dans une «vieille maison bon marché», je suis devenu d’autant plus riche.

Betsy Sweeny est directeur de la programmation patrimoniale à Zone du patrimoine national de Wheeling. Elle est diplômée en histoire de l’art, en anthropologie et en préservation historique. Betsy a débuté sa carrière en tant qu’historienne de l’architecture dans le cadre des musées. Sa mission est d’aider les gens à vivre un style de vie local et authentique qui honore notre patrimoine commun et favorise un développement communautaire sain et équitable. Suivez-la sur Instagram @betsysweeny.

