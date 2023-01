Un homme de 29 ans paie 1 000 $/mois pour un appartement de 3 chambres à Porto Rico

“J’adore le fait que partout où vous êtes sur l’île, vous avez la plage à proximité. Je vis dans ce centre d’une zone, mais je peux juste prendre dix minutes en voiture et me rendre à la plage ici à Ocean Park à San Juan, ” elle dit.

Valldejuli est née et a grandi à Porto Rico et a vécu toute sa vie à San Juan.

Valldejuli dit que parce que la saison des ouragans à Porto Rico ne fait qu’empirer au fil des années, la chose la plus importante pour eux était que l’appartement ait ce qu’ils appellent des “tormenteras”, ou des volets anti-tempête, et que le bâtiment ait une sauvegarde générateur aussi.

La cuisine n’était pas équipée d’un four ou d’un réfrigérateur, mais le couple était prêt à faire des compromis et à acheter les appareils eux-mêmes.

Après avoir obtenu l’approbation pour l’appartement, le couple a payé un dépôt de garantie de 1 000 $, le premier mois de loyer et environ 1 200 $ pour un réfrigérateur et 600 $ pour un four.

“Nous étions prêts à faire des compromis pour obtenir ces appareils parce que nous aimons tellement l’espace. Nous avions déjà vu quatre endroits différents, et il était très difficile d’obtenir une place aussi grande et [in that] fourchette de prix », déclare Valldejuli.

Le couple a fait bon usage des trois chambres en faisant de l’une leur chambre principale, en transformant la seconde en bureau et studio de musique de Rafael, et en utilisant la troisième comme bureau à domicile de Valldejuli.