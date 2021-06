Un homme de 29 ans, accusé de meurtre après que sa mère, 26 ans, et son fils, 9 ans, aient été poignardés à mort à Louth

Un HOMME est aujourd’hui inculpé du meurtre de son ex-partenaire et de son fils de neuf ans.

Bethany Vincent, 26 ans, et Darren ‘DJ’ Henson ont été découverts poignardés à mort chez eux à Louth, Lincs, lundi soir.

Son ex Daniel Boulton, 29 ans, a maintenant été inculpé de deux chefs de meurtre et de XXX.

Le suspect a été arrêté dans une ferme à proximité de Hubbard’s Hill environ 16 heures après le double meurtre lorsque la police a lancé un appel.

Boulton doit apparaître à XX aujourd’hui.

Il est également accusé d’avoir poignardé un policier en congé à la ferme avant d’être appréhendé.

Les parents dévastés de Bethany sont réconfortés par leurs proches chez eux à Chapel St Leonards.

La maman de deux enfants avait donné naissance à un petit garçon l’année dernière, qui est maintenant pris en charge par des proches.

Sa tante a pleuré en disant à The Sun Online : « C’est tellement horrible. Je ne peux pas croire ce qui s’est passé.

« Je viens de rentrer de vacances et j’ai besoin d’être avec ma sœur. Nous sommes tous absolument dévastés.

« Nous ne pouvons pas comprendre ce qui s’est passé et pourquoi – nous ne pouvons pas le comprendre. C’est insupportable. »

Une amie de la famille, Susan Sharpe, a déclaré que la mère de Bethany, Caroline, était en « morceaux ».

L’homme de 61 ans a ajouté : « Je connais Bethany depuis qu’elle était au genou et je l’ai vue grandir en adolescente et en jeune femme. Elle était absolument dévouée à son fils DJ et à son petit garçon.

«Elle n’était que jeune lorsqu’elle a eu son premier enfant, mais elle s’en est tirée, elle est devenue mère et était une très bonne et fière maman.

« Tout le monde connaît Bethany et il y a une énorme vague de chagrin dans la communauté.

« Elle était très calme et se gardait pour elle-même mais elle venait toujours rendre visite à sa grand-mère d’à côté avec DJ. C’était un charmant petit garçon, un type effronté et effronté. »

