Un homme de 28 ans et une femme de 31 ans arrêtés pour le «meurtre» d’une grand-mère bien-aimée de 76 ans à Croydon alors que les flics enquêtent sur un «cambriolage qui a mal tourné»

DEUX personnes soupçonnées de meurtre ont été arrêtées après qu’une grand-mère « aimante » a été retrouvée morte chez elle.

Mercredi matin, les services d’urgence se sont précipités vers la maison de Nelly Akomah près du stade Selhurst Park de Crystal Palace, dans le sud-est de Londres.

Nelly Akomah, dirigeante d’église et retraitée dans la soixantaine, a été retrouvée mortellement blessée mercredi matin 1 crédit

La police sur les lieux à Croydon, dans le sud de Londres

Là, ils ont tragiquement retrouvé le corps de l’homme de 76 ans, dans ce qui semble avoir été un « cambriolage qui a mal tourné », selon les flics.

La police a rapidement lancé une enquête pour meurtre et a procédé aujourd’hui à deux arrestations.

Les flics ont déclaré qu’une femme de 31 ans et un homme de 28 ans étaient actuellement interrogés par la police.

Nelly était grand-mère et maman de deux enfants et bien connue dans sa communauté.

Les voisins ont dit qu’ils voyaient souvent la grand-mère « joyeuse » se promener dans la région en chantant des chansons gospel.

D’autres fidèles l’ont décrite comme une dirigeante « compréhensive » du groupe Croydon de l’église méthodiste Upper Tooting dans le sud de Londres.

L’un d’eux a rendu hommage à Nelly en disant: « C’était une personne adorable.

« Elle était si compréhensive – une femme adorable, et c’est vraiment, vraiment triste d’entendre ce qui s’est passé. »

L’inspecteur-détective en chef Kate Blackburn, qui dirige l’enquête sur le meurtre, a déclaré: «D’abord et avant tout, mes pensées vont à la famille et aux amis de Nelly. Nelly était active dans son église et sa perte sera vivement ressentie par de nombreuses personnes.

« Les arrestations marquent des progrès substantiels dans ce qui est une enquête rapide. Je ne sous-estime pas le niveau d’inquiétude de la communauté locale à la suite de cet incident choquant et diverses suggestions circulent sur ce qui a pu se passer.

« A ce stade, nous enquêtons sur la possibilité qu’il y ait eu un cambriolage à l’adresse de Nelly. Je dois souligner que notre enquête en est à ses tout débuts et nous travaillons pour établir ce qui s’est exactement passé. »

Le flic a déclaré que la police demandait toujours à quiconque ayant vu quelque chose ou ayant des informations de se manifester.

Elle a ajouté: « Je tiens à réitérer mon appel au grand public. Nous devons savoir ce qui a conduit à la triste mort de Nelly. Si vous n’avez pas déjà parlé à des officiers et que vous avez des informations, des images ou tout ce qui pourrait aider notre enquête, veuillez le faire. donc sans tarder.

« Étiez-vous dans la zone de Ladbrook Road, Croydon dans la soirée du 20 juin entre 22h00 et minuit ? Avez-vous des images de la caméra de tableau de bord ? Avez-vous vu quelqu’un d’autre dans la zone ou une activité que vous pensiez être hors de l’ordinaire ?

« Si vous pouvez aider, nous avons besoin de vous entendre. »