Un homme de 27 ans paie 1 850 $ pour vivre dans une ancienne laverie à New York

Alors que l’ex-petite amie de Sampson Dahl pensait que l’ancienne laverie qu’il considérait comme un nouvel appartement potentiel était “dégoûtante”, il a vu le potentiel d’un grand espace de vie et de travail. Il emménagea un mois plus tard.

Dahl a trouvé l’ancienne laverie à Maspeth, Queens, dans un forum en ligne en 2019. Un ancien locataire a ajouté une petite cuisine qui donne à Dahl suffisamment d’espace pour avoir un évier, une cuisinière et un four grille-pain. La laverie n’est plus en état de marche depuis 2005.

Lorsqu’il a déménagé pour la première fois en mars 2019, le loyer était de 1750 $ et il a payé deux mois de loyer à l’avance et un dépôt de garantie de 875 $. En 2021, son loyer est passé à 1850 $ et il paie en moyenne 120 $ pour l’électricité et 60 $ pour Internet.

Dahl est dans la conception de la production, et l’un des avantages du travail est l’accès à de nombreux meubles gratuits une fois les projets terminés, il l’a donc utilisé pour décorer l’espace.

“Cet espace permet à certains [my] tendance à thésauriser, mais j’essaie d’être aussi décoratif que possible “, dit Dahl. ” Alors que la plupart des choses sont techniquement des déchets, et que beaucoup d’entre elles étaient gratuites, j’essaie de les organiser de la manière la plus confortable pour moi.”