Un homme de 27 ans meurt après avoir été étranglé par un serpent géant de 18 pieds qui a été abattu par la police alors qu’il s’enroulait autour de son cou

Un homme de 27 ans est décédé après avoir été étranglé par un serpent de 18 pieds qui a été abattu par la police.

Le boa constrictor d’Elliot Senseman s’est serré autour de son cou chez lui à Fogelsville, en Pennsylvanie, la semaine dernière, ont déclaré les flics.

Un serpent a attaqué son propriétaire à Fogelsville, Pennsylvanie la semaine dernière Crédit : NBC Philadelphie

Un ami d’université a déclaré qu’Elliot Senseman (photo) aimait les serpents et les reptiles et était extrêmement intéressé par les sciences de l’environnement. Crédit : Avec l’aimable autorisation de Jeremy Rios Griffin

Les autorités ont déclaré que Senseman avait été emmené à l’hôpital Lehigh Valley-Cedar Crest à Allentown, à environ 10 miles de son domicile, où il a succombé à ses blessures dimanche.

Le bureau du coroner du comté de Lehigh a déclaré que Senseman était décédé dimanche matin et que sa cause de décès était une lésion cérébrale anoxique due à une asphyxie par constriction, a rapporté l’Associated Press.

Le mode de décès de Senseman a été déterminé comme étant accidentel, selon le bureau du coroner.

Dans un communiqué publié lundi, le bureau du coroner a déclaré: “Un serpent de type boa constrictor d’environ 18 pieds de long s’est resserré autour du cou de M. Senseman, provoquant ainsi la lésion cérébrale anoxique (manque total d’oxygène au cerveau).”

Le serpent au corps lourd s’est enroulé autour du cou de Senseman le mercredi 20 juillet 2022.

La police a été appelée à son domicile vers 14 heures après un rapport faisant état d’un homme en arrêt cardiaque avec un serpent autour du cou.

Lorsque la police est arrivée à la maison, un officier a tué le serpent d’une balle dans la tête – sans blesser Senseman, qui a été immédiatement transporté à l’hôpital.

Le lieutenant Peter Nickischer a noté lundi que les circonstances de l’attaque restent inconnues car “la situation désastreuse a empêché des entretiens prolongés sur le serpent”.

Une enquête est actuellement en cours par la police du canton d’Upper Macungie et le bureau du coroner.

Selon NBC10 Philadelphia, la police a découvert au moins deux autres serpents et des animaux supplémentaires dans la maison lors d’une perquisition.

Des membres de la famille ont déclaré à NBC10 que Senseman sauvait souvent des animaux maltraités et abandonnés.

La mère de Senseman, Heather Lyons, s’est ouverte à The Morning Call après la mort tragique de son fils.

Elle l’a décrit comme “excentrique, amusant, unique et brillant”.

“Tout ce qu’il a fait était pour les autres”, a déclaré la mère au cœur brisé.

“Même les maudits serpents, il les sauvait des gens qui ne pouvaient pas s’occuper d’eux.”

Bien que le coroner ait qualifié le serpent de type “boa constrictor”, l’ami d’université de Senseman, Jeremy Rios Griffin, pensait le contraire.

Jeremy a dit que le serpent était peut-être un python réticulé, le plus long serpent du monde.

Pendant ce temps, Rudy Arceo, fondateur du Venom Institute, basé dans le comté de Schuylkill, a insisté sur l’importance de la sécurité lors de la possession de serpents.

“Les pythons réticulés sont vraiment jolis – ils ont des formes différentes”, a déclaré Arceo.

“Ainsi, les gens les achètent pour les différentes couleurs et motifs.

“Et quand ils les achètent, ils mesurent environ 17 pouces, 18, 20 pouces. … Et puis ils le ramènent à la maison, et cette chose pousse de sept pieds la première année ou une année et demie.

“Puis tout d’un coup, ils ont eu un gros serpent sur les mains.”

Il a dit qu’un propriétaire de serpent de compagnie ne devrait jamais tenir seul de longs serpents, notant que les reptiles sans membres s’enroulent sur tout ce qu’ils peuvent pour l’équilibre et la stabilité.