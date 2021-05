Un homme de 27 ans a agressé sexuellement 10 femmes et deux filles pendant deux jours parce qu’il était «  en colère  » contre elles pour avoir porté du Lycra

Un HOMME qui a agressé sexuellement dix femmes et deux filles pendant deux jours parce qu’il était «en colère» contre elles pour avoir porté du Lycra a été emprisonné pendant trois ans.

Oliver Smith, 27 ans, allait à vélo jusqu’à ses victimes alors qu’elles faisaient du jogging ou de la marche et attrapaient leurs fesses avant de partir.

Les infractions ont eu lieu les 12 et 13 février de cette année dans la région de Swansea – huit des attaques se sont déroulées en seulement quatre heures.

La Cour de la Couronne de Swansea a appris qu’il y avait eu 18 victimes au total – âgées de 12 à 45 ans – dont une femme qui avait été agressée deux fois et d’autres qui étaient avec leurs enfants.

Dean Pulling, poursuivant, a déclaré à la Cour que Smith avait porté des vêtements noirs avec une capuche tirée sur la tête pendant qu’il commettait les crimes.

Il a déclaré: «Les attaques de ce week-end ont reçu une importante publicité médiatique et ces agressions sexuelles commises dans des lieux publics, apparemment des attaques aléatoires contre des femmes et des filles, ont suscité une peur et une colère généralisées parmi les femmes de Swansea.»

Smith a été arrêté à la suite d’un appel de la police après avoir été reconnu par un copain de la vieille école et a admis ses crimes.

M. Pulling a ajouté: «Il a dit à la police qu’il était en colère contre les femmes portant du Lycra.

«Il a affirmé qu’il ciblait les femmes qui portaient des vestes courtes et dont le bas était visible. À son avis, il n’est pas juste que les hommes doivent voir cela.

«Il a dit qu’il se sentait mal de voir certaines de ses victimes pleurer et que toutes les femmes étaient habillées pour attirer les hommes.»

Smith a déclaré aux flics qu’il avait mené sa première attaque en décembre de l’année dernière et qu’il pensait avoir agressé une quinzaine de femmes.

Il a admis 10 accusations d’agression sexuelle par attouchement, une accusation d’agression contre un enfant de moins de 13 ans par attouchement et une accusation de tentative d’agression sexuelle.

Smith, de Swansea, a également demandé que sept autres infractions d’agression sexuelle par toucher soient prises en compte pour la détermination de la peine.

Gerard Cullen, en défense, a déclaré qu’un psychiatre pensait que Smith présentait des signes d’autisme mais refusait de se soumettre à une évaluation.

Il a ajouté que Smith nourrissait «des idées très étranges sur la façon dont les femmes devraient s’habiller en public».

Le juge Guy Walters a emprisonné Smith pendant trois ans et l’a inscrit au registre des délinquants sexuels à vie et a imposé une ordonnance de prévention des préjudices sexuels pour une durée indéterminée.

Il a déclaré: «Cela doit vraiment être décrit comme une campagne d’agression sexuelle, qui a causé une terreur généralisée à l’époque aux femmes dans et autour de la région de Swansea.

«Beaucoup parlent du sentiment de violation du fait que vous les ayez agressés de cette manière. Certains ont décrit des effets profonds qui perdurent à ce jour.

L’inspecteur-détective Gareth Jones a déclaré: «La faute d’Oliver Smith a causé à ses victimes une grande peur et une grande détresse et j’espère que cette condamnation leur apporte un certain réconfort et montre la gravité de ses actes.