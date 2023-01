Un homme de 26 ans désarme un tireur californien quelques minutes après avoir tué 11 personnes

Dans un autre incident déchirant, un tireur actif à Monterey Park en Californie a tiré sur des personnes rassemblées pour un festival du Nouvel An lunaire. Il a tué jusqu’à onze personnes et en a blessé au moins neuf autres. Maintenant, NBC News a partagé un clip du moment choquant où un jeune homme s’est levé pour arrêter toute nouvelle perte de vie à ses risques et périls. Brandon Tsay, 26 ans, peut être vu en train de lutter avec une arme à feu contre le tireur de Monterey Park dans un studio de danse quelques minutes après que le tireur ait déjà tué et blessé de nombreuses personnes. Non seulement la tâche était extrêmement dangereuse, mais elle semblait physiquement difficile alors que Brandon tentait de pousser le tireur. Découvrez le clip ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ont félicité Brandon Tsay pour sa bravoure. Bien qu’il soit lui-même désarmé et clairement désavantagé, le joueur de 26 ans n’a pas seulement sauvé sa vie, mais la vie de plusieurs autres. Beaucoup ont également exprimé leur indignation d’avoir été mis dans une telle situation, pour commencer. Un utilisateur d’Instagram a écrit : « Un vrai héros ! Un tel acte désintéressé, nous avons besoin de plus de gens comme lui dans ce monde !

« Quel héros absolu. Je suis tellement triste qu’il ait dû être dans cette position, pour commencer, mais reconnaissant qu’il ait été assez désintéressé et courageux pour mettre fin à l’acte vicieux de violence armée de cet homme », a lu un autre commentaire.

Un autre utilisateur a écrit : « Un homme de 26 ans qui a non seulement pris l’arme mais a refusé de l’utiliser sur l’homme, lui indiquant simplement de partir. La bravoure, le contrôle apparent et la capacité de ne pas être impliqué dans une affaire de défense par tir s’il avait choisi de tirer. Indéniablement un courageux, calme et fort de 26 ans.

NBC News a également rapporté que bien qu’il soit encore tôt dans l’enquête pour tenter de trouver le motif potentiel derrière cet acte de violence armée, cela semble être un motif personnel. Le suspect, Huu Can Tran, 72 ans, était mort d’une blessure par balle auto-infligée. Les fonctionnaires ont également fouillé le domicile du suspect et ont trouvé un fusil de calibre 308, des preuves qu’il fabriquait peut-être des suppresseurs d’armes à feu, et tellement de munitions que les enquêteurs n’ont pas pu immédiatement dénombrer. Huu Can Tran a tiré dans la première salle de danse de Monterey Park où il a tué 11 personnes avant d’essayer d’en tirer plus dans une deuxième salle de danse quelques minutes plus tard. C’est dans ce deuxième dancing qu’il est désarmé par Brandon Tsay. Le jeune homme de 26 ans a saisi l’occasion lorsqu’il a découvert que le suspect commençait à “préparer” son arme.

