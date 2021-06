Un homme de 26 ans décapité en Arabie saoudite pour avoir participé à des émeutes antigouvernementales pendant le printemps arabe alors qu’il avait 17 ans

UN HOMME a été décapité en Arabie saoudite pour avoir participé à des manifestations antigouvernementales à l’adolescence.

Mustafa al-Darwich, 26 ans, a été exécuté mardi à la suite de la découverte d’une photographie « offensante » qui le montrait assistant aux émeutes du Printemps arabe alors qu’il avait 17 ans.

Mustafa al-Darwich a été exécuté mardi

Cela faisait suite à la découverte d'« images offensantes » de lui assistant à une manifestation à l'âge de 17 ans.

Le verdict est tombé malgré les promesses de l’État selon lesquelles la peine de mort ne s’appliquerait plus aux infractions commises lorsque les accusés étaient des enfants.

À 17 ans, il avait été pris dans les manifestations du printemps arabe parmi la minorité chiite du pays qui ont balayé la région de la province de l’Est en 2011 et 2012.

À l’époque, un petit nombre de manifestants ont appelé à une réforme, ce qui a incité le gouvernement à verser des prestations supplémentaires d’une valeur d’environ 112 milliards de livres sterling aux citoyens.

En 2015, il a ensuite été arrêté avec deux autres personnes et accusé d’une série d’infractions, dont « avoir cherché à perturber la cohésion nationale en participant à plus de 10 émeutes ».

Mustafa a ensuite été placé à l’isolement et sa famille a déclaré qu’il avait perdu connaissance à plusieurs reprises au cours de ce qu’ils ont décrit comme des « séances d’interrogatoire brutales ».

Ce n’est que plus tard qu’il a avoué les crimes devant le tribunal afin de « faire cesser les coups ».

Après sa condamnation, il a passé six ans dans le couloir de la mort avant d’être exécuté mardi.

Le verdict est tombé malgré les promesses de l'État concernant les crimes commis alors qu'ils étaient mineurs

Ses proches ont décrit l'exécution comme « une mort vivante pour toute la famille »

Sa famille, qui n’a découvert qu’il avait été mis à mort qu’après avoir lu un reportage en ligne, a décrit comment Mustafa a été arrêté il y a six ans avec deux de ses amis dans les rues de Tarout.

La police l’a ensuite relâché sans inculpation, mais a confisqué son téléphone où ils ont découvert une « photographie offensante pour les services de sécurité ».

« Plus tard, ils nous ont appelés et ont dit à Mustafa de venir récupérer son téléphone, mais au lieu de le rendre, ils l’ont arrêté et nos souffrances ont commencé », a déclaré sa famille.

« Comment peuvent-ils exécuter un garçon à cause d’une photo sur son téléphone ?

« Depuis son arrestation, nous n’avons connu que la douleur. C’est une mort vivante pour toute la famille ».

En février 2021, les autorités de Riyad ont déclaré au Conseil des droits de l’homme de l’ONU que « toute personne qui commet un crime passible de la peine de mort dans son enfance » sera passible « d’une peine maximale de dix ans dans une institution pour mineurs ».

Mais, après l’exécution de Mustafa, les militants craignent que d’autres jeunes ne meurent également.

La directrice du sursis Maya Foa a déclaré : « Il ne suffit pas que les partenaires de l’Arabie saoudite ‘soulèvent les problèmes des droits de l’homme’, comme l’aurait fait le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab lors de sa récente visite dans le Royaume.

« Ils doivent soulever des cas spécifiques et indiquer clairement que les exécutions pour crimes d’enfance ne seront pas tolérées.

« Sinon, Abdullah al-Howaiti – un garçon arrêté à 14 ans et condamné à mort à 17 ans – pourrait être le prochain ».

L’Arabie saoudite est actuellement l’un des 53 pays à avoir encore prononcé la peine de mort, employant diverses méthodes, notamment la pendaison, la fusillade, l’injection létale, l’électrocution et la décapitation.





Selon la Commission saoudienne des droits de l’homme (SHRC), l’État a documenté 27 exécutions l’année dernière, ce qui, selon lui, représente une baisse de 85 % par rapport à 2019.

Cependant, les groupes de campagne ont averti que le nombre pourrait augmenter à nouveau cette année, étant donné que la baisse pourrait être en partie attribuée au verrouillage de Covid-19.