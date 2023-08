Les COPS ont lancé une enquête pour meurtre après avoir été aspergé d’ammoniac présumé après avoir répondu à la porte d’une maison.

Andy Foster, 26 ans, a été attaqué dimanche peu après 23 heures dans une maison d’Eighton Terrace à Wrekenton, Gateshead.

Un homme a été aspergé de produit chimique après avoir répondu à une porte à Eighton Terrace, Gateshead

Police disent que deux délinquants se sont approchés de la propriété et ont frappé à la porte d’entrée.

Quand Andy a ouvert la porte, ils l’ont aspergé d’ammoniac présumé et se sont enfuis de la scène.

Andy a été emmené à hôpital avec des blessures potentiellement mortelles, mais est décédé depuis.

Les agents traitent maintenant l’agression comme un meurtre.

Un homme de 26 ans a été arrêté parce qu’il était soupçonné de coups et blessures avec intention de causer des lésions corporelles graves.

Il a depuis été libéré sous enquête, dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Aujourd’hui, les agents ont lancé un appel au public pour obtenir des informations susceptibles d’aider l’enquête.

L’inspecteur-détective Tam Fowler, de l’équipe d’enquête majeure de la police de Northumbria, a déclaré: «Tout d’abord, nos pensées vont à la famille et aux proches d’Andy après son décès triste.

« Ce fut un incident tragique et nous continuerons à les soutenir de toutes les manières possibles pendant cette période exceptionnellement difficile.

«Des enquêtes approfondies sont en cours pour établir exactement ce qui s’est passé et comment Andy a finalement perdu la vie.

« Bien que notre enquête n’en soit qu’à ses débuts, on pense que les personnes impliquées se connaissent et qu’il n’y a pas de risque plus large pour le public.

« En ce moment, je lance un appel au public pour son aide – et j’exhorte tout autre témoin ou toute personne disposant d’informations à se manifester. police dès que possible.

« Votre soutien pourrait s’avérer vital alors que nous cherchons à trouver des réponses pour la famille d’Andy. »

Les agents restent dans la zone pour mener des enquêtes et rassurer le public.

Toute personne disposant d’informations est priée de parler à un officier de service, d’utiliser la page « Dites-nous quelque chose » sur le site Web de la police de Northumbria ou d’appeler le 101 en citant le numéro de référence : NP-20230820-1369.

Les membres du public peuvent également signaler des informations de manière anonyme en appelant le charité Crimestoppers au 0800 555 111 ou en visitant leur site Web.