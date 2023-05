Un homme de 26 ans à Seattle paie 1 157 $ pour vivre dans un studio de 240 pieds carrés

Avant que Chi Baik n’emménage dans son studio de 240 pieds carrés à Seattle l’année dernière, elle a déclaré à CNBC Make It qu’elle

« Je ne savais même pas qu’ils fabriquaient des appartements aussi petits. » L’agencement ouvert du « micro » studio de la jeune femme de 26 ans est suffisant pour accueillir son lit queen-size et une commode, avec un espace sous le lit pour le rangement et un lit pour son chien, Bear. Baik a déménagé en septembre 2022 et payait 1 550 $ pour l’endroit. Son immeuble est devenu soumis à des restrictions de revenu en janvier et son loyer a été réduit proportionnellement à ses revenus – environ 27 000 $ par an depuis son doctorat. le financement et la prise en charge de travaux de nivellement supplémentaires. Elle paie maintenant 1 157 $ par mois en loyer, plus environ 100 $ supplémentaires pour les services publics.

Chi Baik avait l’habitude de payer 800 $ pour partager une maison de ville à l’extérieur de Washington, DC, avec des amis, mais dépense maintenant 1 157 $ pour un micro-studio de 240 pieds carrés à Seattle. Jean Paget | CNBC le faire

Sa cuisine a une finition moderne avec une cuisinière à deux brûleurs mais pas de four. Parce que tout est à l’air libre, elle utilise des étagères pour la décoration et deux placards (dont un avec une laveuse/sécheuse dans l’unité) pour tout ranger. Heureusement, une baie vitrée apporte de la lumière naturelle pour rendre l’endroit plus spacieux, et elle a également une salle de bain étonnamment grande. L’année dernière, Baik a quitté son emploi d’enseignante en dehors de la région de Washington, DC – où elle gagnait 60 000 $ par an et payait 800 $ pour partager une maison en rangée avec des amis – et a déménagé à Seattle pour devenir doctorante. étudiante à l’Université de Washington, où elle étudie l’éducation spéciale. L’argent est plus rare qu’auparavant, et c’est la première fois qu’elle vit si loin de ses amis et de sa famille. Pourtant, « j’ai l’impression de commencer un nouveau chapitre de ma vie, et j’en suis vraiment ravie », dit-elle.

Chi Baik apprécie l’agencement ouvert de son studio, qui comprend de grandes fenêtres, un placard avec lave-linge/sèche-linge et une salle de bain étonnamment spacieuse. Jean Paget | CNBC le faire

Chi Baik a déménagé à Seattle depuis la région de Washington, DC, à l’automne 2022. C’est la première fois qu’elle vit si loin de ses amis et de sa famille. Jean Paget | CNBC le faire

La chose préférée de Baik dans la vie à Seattle est d’être entourée de nature et de verdure, ainsi que l’expérience de vivre seule pour la première fois. Elle dit que son frère, qui a deux ans de plus et vit à Philadelphie, l’a encouragée à faire le grand pas et à entreprendre la transition difficile. Baik sait que la plupart des gens penseront que 27 000 $, c’est « si peu d’argent », mais il déclare : « Je suis très reconnaissant de gagner autant, d’avoir une maison où vivre, en particulier à Seattle. La population sans logement est vraiment importante, et cela me rend encore plus reconnaissant pour l’argent que je gagne. » Selon ses dépenses du mois, le loyer de Baik représente environ 40 à 50 % de ses dépenses. Ses autres principales catégories de dépenses sont la nourriture (elle est abonnée à HelloFresh et cuisine principalement à la maison), les achats (pour elle-même et pour les fournitures pour animaux de compagnie de Bear) et les transports (elle est actuellement sans voiture et utilise à la fois les transports en commun et Uber pour se déplacer). Baik n’a actuellement plus d’argent à la fin du mois pour épargner régulièrement, mais elle a environ 3 700 $ déjà en réserve et près de 70 000 $ économisés sur deux comptes de retraite depuis ses jours d’enseignement. Son frère lui a recommandé de consacrer 30% de son salaire à la retraite, ce qui « n’était pas trop difficile » puisqu’elle sortait tout juste de l’université.