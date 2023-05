Un HOMME a comparu aujourd’hui devant le tribunal pour le meurtre d’une grand-mère « très aimée » retrouvée morte chez elle.

Kelly Pitt, 44 ans, a été découverte par la police à Newport, Pays de Gallesvendredi matin.

Kelly Pitt a été retrouvée morte chez elle 1 crédit

Lewis Bush, 25 ans, est apparu à Cardiff Couronne Rechercher aujourd’hui accusé de meurtre.

Une date de procès provisoire a été fixée au 30 octobre pour le même tribunal.

Bush a été placé en garde à vue avant une audience de plaidoyer le 9 juin.

La police a été précipitée au domicile de Kelly vers 11 h 30 le 12 mai après qu’elle ait été retrouvée inconsciente.

La police de Gwent a confirmé qu’elle renverrait le Bureau indépendant pour la conduite de la police « conformément à la procédure standard ».

La famille au cœur brisé de Kelly a rendu hommage à la suite de l’horreur.

Ils ont dit: « Kelly était une petite-fille, une fille, une sœur, une mère et une grand-mère très aimées. C’était une mère aimante et attentionnée et une nan dévouée.

« C’était une belle âme à tous points de vue, une personne adorable à l’intérieur comme à l’extérieur. Elle était gentille, attentionnée, drôle et aiderait n’importe qui.

« Kelly a été prise bien trop tôt et nous sommes dévastés par ce qui s’est passé, elle a été prise d’une manière si douloureuse que nous ne pourrons jamais accepter.

« Nous tenons à remercier les services d’urgence pour une réponse aussi rapide et la police pour nous avoir soutenus pendant cette période difficile. »

Kelly a été découverte par la police vendredi 1 crédit