Un homme de 25 ans accusé de meurtre qualifié et de viol suite à la mort d’une fillette de 5 ans du Kansas

TOPEKA, Kan. — Un sans-abri de 25 ans a été inculpé jeudi du viol et du meurtre d’une fillette de 5 ans du Kansas, décédée malgré les efforts des pompiers pour lui sauver la vie dans le parking d’une station-service.

Mickel Cherry fait face à un chef d’accusation de meurtre passible de la peine capitale – ce qui permettrait aux procureurs de demander la peine de mort – et à un chef d’accusation chacun de meurtre au premier degré et de viol pour la mort de Zoey Felix lundi. Il a été emprisonné à Topeka sous caution de 2 millions de dollars, et sa prochaine comparution devant le tribunal n’a pas encore été déterminée.

Le procureur du comté de Shawnee, Michael Kagay, a déclaré aux journalistes qu’une décision concernant une condamnation à mort ne serait prise qu’après une audience préliminaire visant à déterminer si Cherry allait être jugé. C’est la norme dans les affaires capitales.

Mark Manna, de l’unité de défense contre la peine de mort du Kansas, a déclaré que son bureau représenterait Cherry, mais qu’il n’avait pas d’autres commentaires. La famille de Cherry n’a pas répondu aux messages.

Les autorités n’ont donné aucun détail sur la cause du décès de Zoey, mais d’anciens voisins de la jeune fille et sa famille pensent qu’elle, son père et Cherry vivaient ces dernières semaines dans un bosquet d’arbres sur un terrain boisé près de la station-service, à quelques pâtés de maisons. de la maison où vivait sa mère. Ils pensaient qu’elle avait été transportée du terrain boisé jusqu’à la station-service, mais la police n’a confirmé aucun de ces détails.

Kagay a déclaré dans un communiqué de presse que la police de Topeka s’était précipitée vers une station-service où les pompiers tentaient de sauver la vie de Zoey. Elle a ensuite été déclarée morte. Un examen médical à l’hôpital a révélé des blessures évoquant une agression sexuelle.

« Je pense que l’enquête sur le meurtre et le viol de cette fillette de 5 ans est assez complète », a déclaré Kagay aux journalistes lors d’une brève conférence de presse.

Interrogé sur la possibilité d’inculper d’autres personnes, Kagay a déclaré : « Je suis prêt à envisager toute enquête susceptible de donner lieu à une action qui me serait soumise », mais lorsqu’on lui a demandé s’il était au courant d’autres enquêtes, il a répondu : « Je ne le suis pas ».

Timothy Phelps, directeur adjoint du département correctionnel du comté de Shawnee, a confirmé que Cherry vivait à la même adresse que Zoey, mais qu’au moment de son arrestation, Cherry était sans abri.

Cherry n’a pas de casier judiciaire au Kansas, mais il a une condamnation pour intrusion criminelle à Amarillo, au Texas.

Les voisins ont déclaré qu’ils avaient fait part de leurs inquiétudes quant au fait que la maison familiale de Zoey n’avait pas d’électricité et qu’ils avaient appelé la police et la protection de l’enfance.

« Elle avait juste un bon esprit avec elle. Honnêtement, très sociable, intelligent. Elle était curieuse de tout. Elle vous posait 1 001 questions, et elle exigeait également des réponses à celles-là », a déclaré Shaniqua Bradley, une voisine.

La police de Topeka a confirmé jeudi avoir effectué trois visites au domicile en septembre : une le 5 septembre pour un contrôle social suite à un rapport selon lequel la maison n’avait pas d’électricité ; et deux appels pour troubles domestiques dans l’après-midi et la soirée du 19 septembre, à un peu plus d’une heure d’intervalle. La police n’a pas fourni de détails sur ces deux appels.

La porte-parole de la ville, Gretchen Spiker, a déclaré dans un courrier électronique que lors du premier appel, les agents avaient confirmé qu’il n’y avait pas d’électricité et qu’on leur avait dit que l’enfant ne resterait pas là. La police a rencontré l’enfant, a constaté qu’elle était de « bonne humeur », mais a quand même fait un rapport aux responsables de la protection de l’enfance et des biens immobiliers, a déclaré Spiker.

La ville a décidé de condamner la maison, mais a fait marche arrière lorsque les services publics ont été rétablis. Les voisins ont déclaré que tout le monde, sauf la mère, avait déjà déménagé.

Une tente et une bâche ont été installées dans les bois à quelques pâtés de maisons de la maison, dans une zone proche d’un terrain de football, loin des pompes d’une épicerie Dillons où les pompiers ont tenté de réanimer Zoey.

Son père travaillait à la station-service ; un collègue a déclaré mercredi qu’il prenait congé et l’entreprise n’a pas répondu à un e-mail de l’Associated Press.

Un mémorial de fortune composé de fleurs, de ballons et de jouets se trouvait à proximité.