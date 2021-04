Un HOMME a été gravement blessé après être tombé sur un site de beauté rendu célèbre par la série télévisée Outlander.

Le joueur de 24 ans a été sauvé de façon spectaculaire à la chaire du diable à Finnich Glen près du Loch Lomond, en Écosse, cet après-midi.

Un homme a été gravement blessé après être tombé dans un lieu de beauté rendu célèbre par la série télévisée Outlander Crédit: Lomond Mountain Rescue Teams

Les services d’urgence se sont précipités vers la chaire du diable à Finnich Glen près du Loch Lomond, en Écosse Crédits: Getty

La police, les pompiers, les ambulanciers et une équipe de secours en montagne se sont précipités sur les lieux vers 13 h 10.

La victime était tombée dans la rivière et avait été étirée sur une civière et emmenée à l’hôpital.

On estime qu’environ 70000 personnes par an visitent le vallon, connu pour ses gorges de 70 pieds et le rocher de la chaire du diable.

On peut y accéder en descendant un escalier raide vieux de 200 ans qui mène à une eau rouge étrange.

L’emplacement présente dans la série un du drame historique Outlander sous le nom de St Ninian’s Spring, également connu sous le nom de Liar’s Spring.

Il est également utilisé dans le film Netflix King Arthur: Legend of the Sword et le drame télévisé The Nest.

La zone figure dans le film 2017 King Arthur: Legend of the Sword Crédit: WARNER BROS ENTERTAINMENT INC

Sa popularité a causé des problèmes majeurs sur les routes étroites et des craintes d’érosion du site.

Un porte-parole de Police Scotland a déclaré: « Nous avons reçu un rapport d’inquiétude concernant une personne qui était tombée à Finnich Glen, à Stirling, vers 13 h 10 le dimanche 11 avril 2021.

«Des agents sont présents aux côtés d’une équipe de secours en montagne, des pompiers et des ambulances.

« Le public est prié d’éviter la zone pendant que l’incident se poursuit. »

Lomond Mountain Rescue a tweeté: « Appelez Finnich Glen cet après-midi suite aux informations faisant état d’une personne tombant dans la rivière en contrebas.

« Après avoir été évalué, la victime a été emballée et extraite par civière, puis transmise à l’équipage de l’ambulance écossaise. »

Traffic Scotland a déclaré que des routes fermées étaient en place sur les B834 et A809, les automobilistes étant invités à éviter la zone.

Le site devrait faire l’objet d’une refonte de 2,7 millions de livres sterling, comprenant un nouveau centre d’accueil, un parking, un réseau de sentiers et des ponts.