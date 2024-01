Un homme de 22 ans qui vapotait avait besoin d’une double greffe de poumon

Un homme de 22 ans a reçu une double transplantation pulmonaire au début du mois après avoir été sous assistance respiratoire pendant 70 jours.

Jackson Allard, un résident du Dakota du Nord, s’est rendu aux urgences pour des maux d’estomac en octobre, mais a été admis à l’hôpital parce que son niveau d’oxygène était trop bas. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Nouvelles de la vallée en direct basé sur un Page GoFundMe mis en place par l’ami de la famille d’Allard.

Les médecins du Dakota du Nord ont diagnostiqué à Allard un virus parainfluenza, un virus qui peut provoquer des infections respiratoires, qui ont dégénéré en pneumonie, puis en syndrome de détresse respiratoire aiguë – une blessure potentiellement mortelle causée par une accumulation de liquide dans les poumons.

« Quand ils ont fait des radiographies, on ne pouvait même pas voir son cœur. C’était tout blanc. Cela signifie donc que tout le poumon était rempli de liquide », a déclaré Doreen Hurlburt, la grand-mère d’Allard.

Hurlburt a déclaré qu’Allard utilisait des cigarettes électroniques depuis l’âge de 16 ou 17 ans, mais qu’il avait récemment commencé à vapoter davantage.

“Il n’avait aucune idée à quel point c’était grave pour lui”, a-t-elle déclaré. « La veille de son intubation, il a déclaré : « Je n’avais aucune idée que je pouvais tomber à ce point malade. »

Jackson Allard avec sa mère Jaime Foertsch. Avec l’aimable autorisation de Jaime Foertsch

Les scientifiques ne comprennent toujours pas pleinement le lien entre le vapotage et les maladies pulmonaires. On ne sait donc pas clairement quel rôle le vapotage a pu jouer dans le cas d’Allard. Quelques des études suggèrent que utiliser des cigarettes électroniques pourrait rendre les gens plus sensibles aux infections des voies respiratoires.

Le Dr Brian Keller, directeur médical du programme de transplantation pulmonaire du Massachusetts General Hospital, a déclaré que des études impliquant des animaux et des cellules humaines ont montré que l’utilisation de la cigarette électronique peut endommager les vaisseaux sanguins et les cellules qui tapissent les poumons. Mais les scientifiques tentent toujours de déterminer quels composés contenus dans les cigarettes électroniques sont les plus nocifs pour la santé humaine.

“Il y en a en fait plusieurs qui peuvent causer des dégâts”, a déclaré Keller. “Cela inclut la nicotine elle-même, mais aussi la combustion d’un fluide porteur comme le propylène glycol ou le glycérol, ainsi que l’arôme que beaucoup de gens ajoutent à leur appareil de vapotage.”

Hurlburt a déclaré que les médecins de son petit-fils soupçonnaient que son utilisation de cigarettes électroniques l’empêchait de se remettre de sa première infection virale.

“Comme son état ne s’améliorait pas, ils disaient: ‘Eh bien, il a vapoté et le vapotage vous fait mal aux poumons'”, a-t-elle déclaré.

La mère d’Allard, Jaime Foertsch, a déclaré que son fils avait été placé sous un dispositif de survie appelé oxygénation extracorporelle par membrane, ou ECMO, puis transporté par avion à M Health Fairview dans le Minnesota fin octobre.

Foertsch a déclaré qu’Allard était le patient le plus longtemps que M Health Fairview ait jamais gardé sur un appareil ECMO, qui ajoute de l’oxygène au sang et le renvoie au corps. Un représentant de l’hôpital a refusé de commenter lundi, citant la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), qui protège la vie privée des patients.

Pour qu’une greffe soit envisagée, Allard devait arrêter la sédation et être capable de marcher. Mais à la fin de l’année dernière, il avait du mal à survivre : les médecins ont dû remplacer deux fois des pièces de son appareil ECMO en raison de la formation de caillots sanguins qui auraient pu être mortels. Puis, le 12 décembre, il a fait un arrêt cardiaque et a dû être réanimé.

« Lors de plusieurs réunions de famille, [Surgical Intensive Care Unit] “L’équipe a déclaré qu’il y avait 1% de chances de survie”, a déclaré Foertsch dans un e-mail. “Nous n’avons jamais abandonné et avons continué à défendre Jackson.”

Jackson Allard à l’hôpital. Avec l’aimable autorisation de Jaime Foertsch

À la fin du mois, Allard s’était amélioré et était capable de se lever et de faire quelques pas, a déclaré sa famille.

“Tout d’un coup, la situation s’est inversée”, a déclaré Hurlburt. “C’était comme le jour et la nuit.”

La veille du Nouvel An, Foertsch a reçu un appel indiquant que les médecins avaient attribué une nouvelle paire de poumons à son fils. Allard a reçu une greffe le lendemain. Le 5 janvier, il n’avait plus besoin de réanimation.

Allard est toujours sous respirateur aux soins intensifs, a déclaré sa mère, mais il est capable d’entrer et de sortir du lit avec de l’aide et de marcher environ 5 pieds avec une marchette.

“Les infirmières le qualifient de légende et de miracle”, a déclaré Foertsch. “Il devient plus fort chaque jour et espère qu’il sera bientôt transféré en cure de désintoxication.”

Hurbult a déclaré que son petit-fils doit encore réapprendre à parler, mais il est capable de communiquer.

« Il a remercié les infirmières pour toute leur aide », a-t-elle déclaré. «Il a juste dit : ‘Merci d’avoir travaillé si dur pour me sauver.’ C’est un enfant adorable.

Les transplantations pulmonaires sont relativement rareet encore plus rare pour les personnes de moins de 50 ans. Sur 2 569 transplantations pulmonaires réalisées aux États-Unis en 2021, seulement 440 concernaient des receveurs âgés de 18 à 49 ans. La plupart des lésions pulmonaires liées au vapotage ne nécessitent pas de greffe, mais les patients en ont généralement besoin. type d’assistance respiratoire comme un supplément d’oxygène ou une ventilation mécanique.

“Je n’ai pu trouver que quelques rapports de patients nécessitant une transplantation pulmonaire après avoir vapoté”, a déclaré Keller.

Un garçon de 17 ans du Michigan qui a reçu une greffe en 2019 serait le premier cas. L’année dernière, un homme de 34 ans du Missouri a également reçu une double transplantation pulmonaire après avoir développé une infection pulmonaire potentiellement mortelle et résistante aux antibiotiques. L’homme fumait des cigarettes et vapotait également depuis neuf ans.

Environ 54 % de ceux qui reçoivent une transplantation pulmonaire survivre pendant au moins cinq ans après l’opération.

Hurbult a déclaré qu’Allard devra passer environ six mois à Minneapolis pour que les médecins puissent suivre ses progrès et s’assurer qu’il tolère la greffe. Mais sa famille espère un rétablissement complet.

“Il va retrouver sa vie”, a déclaré Hurbult. “Nous allons récupérer notre Jackson.”