Un homme de 21 ans s’effondre en jouant Garba et meurt sur le coup

Dans ce qui se présente comme un incident extrêmement malheureux, un homme de 21 ans est décédé en dansant lors d’un événement Garba. L’incident s’est produit dans le district d’Anand, dans le Gujarat. Identifié comme Virendra Singh Ramesh Bhai Rajput, il s’est effondré en dansant lors d’un événement Garba. Une vidéo devient virale et a enregistré l’intégralité de l’incident. Dans la vidéo, on peut le voir jouer Garba dans un groupe de personnes. De plus, dans la vidéo, il s’effondre soudainement et tombe au sol.

Selon le responsable de la police, il a été immédiatement transporté d’urgence dans un hôpital voisin et est décédé en cours de route. Les médecins soupçonnent qu’il s’agit d’une crise cardiaque. C’est là qu’il a été déclaré mort.

Dans un autre incident similaire, un homme de 35 ans est décédé après s’être effondré en dansant sur Garba. L’incident s’est produit dans le Maharastra. Il a été immédiatement transporté à l’hôpital. C’est là qu’il a été déclaré mort. En apprenant la mort de son fils, le père s’est également effondré et est mort sur le coup. Les corps ont été envoyés pour autopsie et un cas de décès accidentel a été enregistré.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici