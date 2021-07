Un homme de 21 ans poignardé à mort dans une aire de jeux pour enfants alors que deux hommes arrêtés pour meurtre

Un HOMME a été poignardé à mort dans une aire de jeux pour enfants ce matin, ce qui a conduit à l’arrestation de deux hommes pour meurtre.

Les services de police et d’ambulance se sont précipités sur Holyhead Road à Telford, dans le Shropshire, peu avant 1 heure du matin ce matin, où un homme de 21 ans a été retrouvé mort dans la rue.

Un homme de 21 ans s’est effondré sur Holyhead Road à Telford après avoir été poignardé dans une aire de jeux pour enfants Crédit : Google maps

On pense que le jeune homme a été poignardé près d’un terrain de jeu à Millennium Village, mais a pu tituber sur une courte distance en direction de Holyhead Road avant de s’effondrer devant un restaurant.

Deux hommes âgés de 21 et 30 ans, tous deux originaires de Telford, ont été arrêtés aujourd’hui pour suspicion de meurtre.

Après l’attaque, les flics ont fermé un certain nombre de rues dans les deux centres alors que les équipes médico-légales recherchaient les empreintes digitales dans la région.

L’inspecteur-détective en chef Dean Jones, de la police de West Mercia, a déclaré: « Nous avons été appelés sur les lieux de l’homme qui est malheureusement décédé devant un restaurant sur Holyhead Road ce matin. Ses plus proches parents ont été informés.

« Une enquête pour meurtre a été ouverte et nous souhaitons parler à toute personne ayant pu être témoin de l’agression qui, selon nous, a eu lieu dans le parc et l’aire de jeux pour enfants près de Millennium Square, juste à côté de Ketley Park Road.

« Nous aimerions également entendre tous ceux qui ont installé une caméra de tableau de bord sur leur voiture et conduisaient dans la région du parc (Ketley Park Road) et Holyhead Road.

« Il est possible qu’ils aient capturé des images qui pourraient nous aider dans nos enquêtes.

« Nous pensons qu’il s’agit d’un incident isolé, il est compréhensible que notre communauté soit en détresse et nous invitons quiconque à parler aux membres de notre quartier plus sûr et aux patrouilles de police locales qui auront une présence accrue dans la région au cours des prochains jours. »