Un HOMME accusé d’avoir tué à coups de couteau un marchand de fleurs serait le fils de l’ex-amant de la victime, retrouvé mort il y a deux mois.

Tony Eastlake, 55 ans, a été poignardé à mort en plein jour par son stand à Islington, au nord de Londres, samedi.

James Peppiatt a comparu aujourd’hui devant le Highbury Corner Magistrates’ Court pour meurtre Crédit : Facebook

Tony Eastlake, 55 ans, a été poignardé à mort dans son étal de fleurs à Islington Crédit : PA

James Peppiatt, 21 ans, a comparu aujourd’hui devant le Highbury Corner Magistrates’ Court pour meurtre.

Peppiatt serait le fils de l’ex-petite amie de M. Eastlake, selon le MailOnline.

M. Eastlake serait sorti avec la mère de Peppiatt plus tôt cette année. Elle a été retrouvée morte à une autre adresse d’Islington le 1er avril.

On ne sait pas comment la femme est décédée, mais il n’y aurait apparemment pas eu de circonstances suspectes.

L’accusé a fait un clin d’œil et a souri à sa famille alors qu’elle le soutenait depuis la tribune publique devant le tribunal aujourd’hui.

Un homme, qui serait le père de Peppiatt, a également crié « reste fort, mon garçon » à la fin de la courte audience.

Peppiatt a été placé en détention provisoire pour comparaître ensuite à l’Old Bailey le 7 juin.

La police a déclaré plus tôt qu’elle pensait que le suspect était connu de la victime et a confirmé que le vol avait été exclu comme mobile.

DEUXIÈME ARRESTATION

Cela est arrivé lorsque la police a arrêté une femme de 48 ans soupçonnée d’avoir aidé un délinquant et d’avoir détourné le cours de la justice.

Elle a été libérée sous caution pour retourner dans un poste de police du nord de Londres à une date à la mi-juin.

L’inspecteur-détective en chef Vicky Tunstall, qui dirige l’enquête, a déclaré: « Il s’agit d’un développement important et notre équipe d’officiers dévoués continue de travailler pour que justice soit rendue à la victime, Tony, et à sa famille.

« Je continue d’appeler pour toute information et témoin de l’incident, en particulier un certain nombre de cyclistes et un scooter passant par Ecclesborne Road au moment de l’attaque.

« J’exhorte ces personnes à se manifester car les informations qu’elles détiennent peuvent être vitales. »

FIN TRAGIQUE

Tony, connu affectueusement comme « l’homme aux fleurs d’Islington », est décédé d’une blessure au couteau après l’attaque sur Essex Road juste avant 17h30 samedi.

Une veillée en mémoire de « l’homme aimé et respecté » a eu lieu lundi.

Sa fille au cœur brisé, Paige, a rendu hommage à sa « meilleure amie » lors de cet événement émouvant.

Elle a déclaré: « Ce n’était pas seulement mon père, c’était mon jumeau, c’était mon meilleur ami et c’est ce qui va me faire traverser ça – vous tous ici aujourd’hui.

« Je suis sans voix alors merci à tous. »

Le populaire marchand de fleurs avait tenu le stand à côté de la gare d’Essex Road pendant 39 ans, depuis l’âge de 14 ans.

Dans un communiqué, sa famille a déclaré: « Nos cœurs sont brisés à jamais par la perte d’un homme si spécial.

« Un homme qui était aimé de tout le monde dans la communauté d’Islington, dont on se souvient comme étant gentil et attentionné et toujours en train de rire, mais surtout un père qui laisse derrière lui une famille dévastée, Lisa, Pauline et sa fille unique et meilleure amie Paige, qui il adorait.

« Tony travaillait sur le stand de fleurs sur Essex Road depuis qu’il avait 14 ans et était là par beau temps, mauvais temps, un visage souriant et amical pour beaucoup d’entre nous.

« Il y a déjà eu des centaines de messages de soutien pour lui de la part de tous ceux qui l’ont connu et aimé au fil des ans. »

La fille de Tony, Paige, à gauche, a rendu hommage à son père lors d’une veillée Crédit : Nigel Howard