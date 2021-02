Un homme de 21 ANS a eu des relations sexuelles avec une fille de 14 ans après s’être rencontrée sur une application de rencontres pour étudiants, mais a évité la prison car il portait un préservatif et la victime a consenti.

Max Patrick Edwards a rencontré la jeune fille sur l’application de réseau social Wink et lui a parlé pendant une semaine avant de l’inviter chez lui.

Il a appelé un Uber pour que la fille soit déposée dans sa propriété de Marsden, Queensland, Australie, le 10 février de l’année dernière, Le courrier du courrier rapports.

Le procureur de la Couronne Elizabeth Kelso a déclaré au tribunal du district de Beenleigh que le couple « avait commencé à s’embrasser et avait finalement eu des relations sexuelles sur le canapé ».

La mère de la fille a dit qu’elle avait appelé sa fille « sans cesse » pendant qu’elle était avec l’homme.

Lorsqu’Edwards a déposé la victime chez elle, la fille a raconté à sa mère ce qui s’était passé, puis la femme a confronté l’homme.

Le tribunal a entendu la mère dire à Edwards: « Qu’as-tu fait de ma fille? »

Le jeune homme de 21 ans a déclaré qu’ils n’avaient pas eu de relations sexuelles, mais lors d’une conversation téléphonique, il a admis plus tard qu’ils avaient eu des relations sexuelles «protégées», a appris le tribunal.

Jeudi, Edwards a plaidé coupable à un chef d’accusation de connaissance charnelle d’un enfant de moins de 16 ans et a reçu une probation de 18 mois, rapporte The Courier Mail.

Le juge Craig Chowdhury n’a pas emprisonné l’homme et ne lui a pas donné de casier judiciaire car il portait un préservatif, avait un emploi stable, aucun passé criminel et la victime a consenti à l’activité.

Au Queensland, le fait d’avoir des relations sexuelles avec un enfant de moins de 16 ans constitue une infraction au Code pénal.

Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction sexuelle contre un enfant de moins de 16 ans et que l’enfant était âgé de plus de 12 ans, il s’agit d’un moyen de défense si l’accusé a des motifs raisonnables de croire que l’enfant avait plus de 16 ans.

Dans le Queensland, contrairement à certains autres États, si l’enfant a consenti à des relations sexuelles, cela ne peut pas être utilisé comme moyen de défense. C’est le cas même si l’enfant était âgé de 14 ou 15 ans.

Au Royaume-Uni, l’âge légal pour avoir des relations sexuelles avec consentement est de 16 ans.

Afin de protéger les jeunes enfants, toute personne âgée de moins de 13 ans n’est pas en mesure de donner légalement son consentement, même si la preuve du consentement est présentée au tribunal.