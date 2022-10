Un homme de 20 ans violé par deux inconnus dans une ruelle à côté de plats à emporter, alors que les flics procèdent à trois arrestations

TROIS hommes ont été arrêtés après qu’un homme a été violé par deux inconnus dans une ruelle à côté d’un plat à emporter.

L’incident choquant a eu lieu entre 23h00 et 23h59 le mardi 4 octobre à Andover, Hampshire.

Trois hommes ont été arrêtés en lien avec un viol à Andover, Hampshire Crédit : Google Maps

L’homme, 20 ans, marchait dans une ruelle à côté de Domino’s Pizza sur Bridge Street.

Il a été approché par des inconnus qui l’ont ensuite agressé.

Deux hommes âgés de 32 et 39 ans de Dewsbury, West Yorkshire et un homme de 22 ans de Batley, West Yorkshire ont été arrêtés, soupçonnés de viol sur un homme de plus de 16 ans.

Tous les trois restent en détention pour le moment.

La gendarmerie du Hampshire a déclaré que l’homme qui a été attaqué était soutenu par des officiers spécialisés.