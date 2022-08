Un homme de 20 ans accusé de trahison après avoir « pris d’assaut le château de Windsor » le jour de Noël

Un HOMME a été accusé de trahison après avoir prétendument fait irruption dans le château de Windsor le jour de Noël.

La police du Met a révélé que Jaswant Singh Chail, 20 ans, a été accusé d’avoir l’intention de blesser ou d’alarmer la reine.

Il est entendu que Sa Majesté était à l’intérieur avec d’autres membres de la famille royale avant que son hommage au défunt mari Philip ne soit diffusé à la nation dans son message émouvant du jour de Noël.

La reine, 95 ans, et d’autres membres de la famille royale ont été informés de la violation de la sécurité, qui s’est produite alors que Sa Majesté prenait son petit-déjeuner.

C’était son premier Noël sans Philip – son mari de 73 ans décédé à l’âge de 99 ans en avril.

Un peu plus de deux heures plus tard, des membres de la famille royale, dont Charles, Camilla, Edward et Sophie, se sont rendus dans le parc du château pour assister à un service religieux le jour de Noël.

