Un homme de 20 ans a eu des semaines à vivre après être allé à A&E avec des maux de dos en pensant qu’il venait de se tirer un muscle

Un HOMME a eu des semaines à vivre après être allé à A&E avec des maux de dos en pensant qu’il venait de se tirer un muscle.

Dylan Lamb, 20 ans, a remarqué les problèmes pour la première fois en avril de l’année dernière après avoir souffert de ce qu’il pensait être une blessure au bas du dos.

Dylan Lamb, 20 ans, pensait s’être étiré un muscle après avoir mal au dos Crédit : GoFundMe..

Mais il lui a ensuite été donné des semaines à vivre après être allé à A&E lorsque la douleur est devenue « insupportable » Crédit : GoFundMe..

Après avoir obtenu des analgésiques de son médecin généraliste, il est allé à A&E avec sa mère, Kim, à la fin du mois après que la douleur soit devenue « insupportable ».

C’est là qu’un test sanguin a confirmé que le nombre de globules blancs de Dylan était « à travers le toit » et il a été admis à l’hôpital pour d’autres tests.

Quelques jours plus tard, l’étudiant universitaire suivait une chimiothérapie après avoir reçu un diagnostic de leucémie aiguë lymphoblastique à précurseurs T.

Sa petite amie Phoebe Cole, 20 ans, a déclaré: « Il avait cette douleur au bas du dos qui aurait pu être plusieurs choses différentes, il pensait qu’il s’était tiré un muscle.

« Nous rentrions à la maison pour Pâques, et ça s’est progressivement aggravé, il a perdu l’appétit et était malade.

« Tout s’est passé si vite, on lui a diagnostiqué une leucémie, puis trois jours plus tard, il suivait une chimiothérapie. »

Suite à un changement de chimiothérapie, Dylan a appris qu’il était en rémission le 5 juillet 2022.

Un donneur a été trouvé et Dylan a subi une greffe de cellules souches les 22 et 23 septembre avant de sortir le 6 octobre.

Peu de temps après, Dylan a recommencé à se sentir « normal » et est retourné à l’université.

Mais en juin de cette année, l’étudiant a recommencé à ressentir la douleur dans le bas du dos.

« Il y a littéralement deux semaines, la douleur au bas du dos est revenue et il a dit qu’il connaissait cette douleur et qu’elle lui semblait familière », a expliqué Phoebe.

« Il est retourné voir ses médecins à l’hôpital de Nottingham et leur a demandé de l’examiner.

« Un test sanguin n’a rien montré et il est rentré chez lui. Il s’est admis à l’hôpital car il voulait une IRM, cela n’a rien montré, et il a subi un autre test sanguin le 29 juin qui a montré que ses cellules sanguines étaient inclinées.

« On lui a dit que la leucémie était revenue et qu’il lui restait des semaines ou des mois à vivre. Ce fut un choc énorme pour le système, d’autant plus qu’on nous avait dit qu’il allait bien, pas bien et encore bien.

« Sa famille est incroyable et le soutient. Il garde son sens de l’humour et est vraiment optimiste, mais je sais au fond de lui qu’il doit avoir peur. »

Maintenant, la seule option de Dylan pour un traitement salvateur est un essai clinique aux États-Unis qui impliquerait la thérapie CAR T et l’édition de base où l’ADN des cellules T est prélevé sur le donneur et repensé afin qu’ils n’attaquent que la leucémie et non chacun autre.

‘DÉVASTATEUR’

Le traitement pourrait coûter plus de 500 000 £ et la famille de Dylan a créé une page GoFundMe pour essayer de collecter suffisamment d’argent pour se rendre en Amérique et obtenir le traitement.

La collecte de fonds pour Dylan a recueilli plus de 50 000 £ au moment de la rédaction.

Sa tante, Kelly Payne, a décrit à quel point l’effet du traitement de Dynan était « dévastateur ».

La description de la page se lit comme suit : « Dylan est gentil, drôle, authentique, bonattentionné jeune homme, aimer la vie. Le cœur brisé ne commence même pas à expliquer ce que ressentait toute la famille.

« L’effet de ce traitement sur le corps et la santé mentale de Dylan a été dévastateur. Son visage est gonflé et gonflé à cause de fortes doses de stéroïdes, son estomac extrêmement gonflé en raison du gonflement de ses organes internes, l’empêchant de dormir et des effets sur sa santé mentale. ce qui l’a laissé ne pas vouloir voir ses proches. »

Phoebe a ajouté: « Cela changera sa vie et celle du reste d’entre nous [to get treatment in the US}.

« The support so far has been insane, the most amazing thing to see is the amount of people who don’t know him who are donating. It means so much to us all. »

You can donate to Dylan’s GoFundMe page here.