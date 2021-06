Un homme de 19 ans poignardé à mort dans une rue du sud de Londres alors que les flics lancent une enquête pour meurtre

Une enquête pour MEURTRE a été ouverte après qu’un adolescent a été poignardé à mort dans une rue de Londres.

La police s’est précipitée sur les lieux à Sydenham après qu’un homme de 19 ans a été poignardé peu après 21h30 la nuit dernière.

L’adolescent a été poignardé à mort à Miall Walk, dans le sud de Londres Crédit : Google Street View

Les policiers ont commencé les premiers soins sur l’adolescent à Miall Walk à l’arrivée des équipes d’ambulances.

Malgré les efforts des services d’urgence, l’homme est décédé sur les lieux peu de temps après.

Les proches de l’homme ont été informés, mais l’identification formelle n’a pas eu lieu. Une autopsie sera effectuée.

Les détectives des homicides du Met’s Specialist Crime Command mènent l’enquête.

Aucune arrestation n’a été effectuée à ce stade.

L’inspecteur-détective en chef Chris Wood a déclaré: «Les agents rencontrés ont travaillé toute la nuit pour commencer ce qui sera une enquête rigoureuse sur la mort de ce jeune homme. Des cordons de police restent sur les lieux alors qu’un examen médico-légal minutieux est en cours.

« La mère de la victime s’est rendue sur les lieux et a rencontré des policiers. Elle et les autres membres de sa famille bénéficieront d’un soutien continu, et mes pensées vont à elle alors qu’elle affronte le premier jour du reste de sa vie sans son fils.

«Je peux l’assurer, ainsi qu’à tous les Londoniens, de mon engagement total à trouver la ou les personnes responsables de ce meurtre et à les traduire en justice.

« Le soutien de la communauté locale et de toute personne susceptible de savoir quoi que ce soit sur cet incident tragique sera également crucial. Si vous avez des informations, contactez-nous.

Toute personne disposant d’informations pouvant aider l’enquête ou tout témoin qui n’a pas encore parlé à la police est invité à appeler le 101, réf. 8005/25jun.

Pour rester anonyme, contactez Crimestoppers.