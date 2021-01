Un homme a été arrêté après l’évacuation du terminal 2 d’Heathrow ce soir à la suite de la découverte d’un « objet suspect ».

Un cordon a été mis en place et la zone immédiate a été évacuée après la découverte d’un objet dans les bagages d’un passager vers 17h30.

Des officiers spécialisés ont enquêté sur l’objet et ont constaté qu’il ne représentait aucune menace.

Un jeune de 19 ans a été arrêté pour avoir transporté un article interdit dans un aérodrome, et il sera emmené dans un poste de police de l’ouest de Londres.

Un porte-parole d’Heathrow a déclaré à MailOnline: « Plus tôt ce soir, nos équipes ont répondu à un élément suspect trouvé dans le terminal 2 »

Les vols ont continué à décoller et à partir du plus grand aéroport de Grande-Bretagne tout au long de l’incident, a ajouté la police du Met.

Par mesure de précaution, l’enregistrement, la sécurité et l’immigration dans le terminal ont été brièvement suspendus pendant que les autorités effectuaient les contrôles appropriés.

«Le problème est maintenant résolu. Nous nous excusons auprès de nos passagers pour tout inconvénient causé.

