Beaucoup de gens dans ce monde sont une source d’inspiration pour nous. Ils réalisent l’impensable et cela nous donne la motivation de ne jamais abandonner. Certains d’entre eux le font en mettant en valeur leur talent et d’autres le font par pure volonté. Ils ne se soucient pas de leur âge, de leur handicap ou de leurs ressources limitées et se contentent de tout donner. Une vidéo similaire d’un homme participant à une course à l’âge de 102 ans est devenue virale sur Twitter.

La vidéo a été partagée sur la plateforme de médias sociaux par Vala Afshar. Il l’a légendé: “Ne mettez jamais de limite d’âge à vos rêves. Cet homme est né en 1917, courant une course à 102 ans. Les images montraient une course à laquelle seuls des hommes âgés participaient. Cependant, alors que d’autres étaient assez âgés pour pouvoir faire du jogging et courir, l’homme sous les projecteurs avait 102 ans. Selon la légende, l’homme est né en 1917 et a participé à l’âge de 102 ans, ce qui signifie que la vidéo date de 2019. Les gens ont été tellement inspirés par lui que tout le monde dans le stade l’a applaudi même si les autres ont terminé la course beaucoup plus rapidement.

Bien que le vieil homme soit arrivé dernier, il n’a pas abandonné jusqu’à ce qu’il ait terminé la course, ce qui était louable. Il a terminé la course avec le sourire aux lèvres. La vidéo a été publiée le 5 septembre et depuis, elle est devenue virale avec plus de 3,4 crores de vues et plus de 1,09 lakh de likes. Les gens ont cité le tweet et ont exprimé à quel point ils se sentaient inspirés en regardant la vidéo.

Un utilisateur a cité la vidéo en disant : « Quel est le régime alimentaire de ce type ? courir à 102 ????

Un autre homme l’a appelé une légende. Un troisième utilisateur a écrit – “Toujours compris!”

Un utilisateur est même devenu émotif et a commenté: «Cela m’a fait monter les larmes aux yeux et j’ai applaudi pour cet homme déterminé tout seul. Respect!”

