Un homme d’Aurora Nord accusé du vol d’une enseigne de pizza Papa John’s – Shaw Local

ST. CHARLES TOWNSHIP – Un homme de North Aurora a été accusé de conduite désordonnée, d’agression et de vol après avoir prétendument suivi un chauffeur-livreur de pizza Papa John’s, lui avoir crié dessus et volé le panneau de pizza magnétique de sa voiture, selon les rapports de police et les archives judiciaires.

Derek R. Baston, 47 ans, du bloc 500 de Cherrywood Drive, North Aurora, a été inculpé le 3 juin, selon les archives.

Les députés ont été appelés à la piscine Mill Creek du district de Geneva Park, 39W125 S. Mill Creek Drive, Blackberry Township peu avant 19 heures pour répondre à un rapport de rage au volant et de vol d’un panneau de livraison de pizza, d’une valeur de 75 $.

Le chauffeur-livreur a déclaré aux députés qu’un pick-up Chevrolet noir – le conducteur identifié plus tard comme Baston – avait commencé à le suivre de près sur son itinéraire de livraison, Baston tenant continuellement son klaxon, selon des informations.

Le Chevrolet Silverado 2015 de Baston a suivi le chauffeur de pizza alors qu’il tournait dans diverses rues de la subdivision de Mill Creek dans le canton de Blackberry près de Genève, selon le rapport.

La camionnette a suivi le chauffeur de pizza jusqu’à la piscine de Mill Creek, qui était le lieu de livraison de la fête d’anniversaire d’un enfant, selon le rapport.

Une fois garé, Baston est sorti de son camion et « s’est approché (du chauffeur-livreur) de manière agressive », indique le rapport. « (Le chauffeur de pizza) a indiqué qu’il avait peur et n’a pas entendu ce que Derek disait alors qu’il continuait à s’approcher… tout en pointant agressivement son doigt sur le visage (du chauffeur de pizza). »

Alors que Baston continuait à s’approcher, le chauffeur de pizza a continué à reculer jusqu’à ce qu’ils soient à deux pieds l’un de l’autre et le chauffeur de pizza avait peur d’être touché, selon le rapport.

Le chauffeur de pizza s’est séparé de Baston pour livrer la pizza à la fête, indique le rapport.

On pense que pendant ce temps, Baston a retiré le panneau de livraison magnétique de Papa John’s de la voiture du conducteur, indique le rapport.

Le chauffeur a demandé à Baston le signe de retour, indique le rapport.

« Derek a dit non avec des jurons dirigés contre (le chauffeur de pizza) », indique le rapport.

À ce moment-là, des témoins ont appelé le 911. Les députés sont arrivés et ont trouvé le panneau de pizza dans la cabine de la camionnette de Baston, selon le rapport.

Le chauffeur de pizza a déclaré qu’il voulait signer des plaintes contre Baston, selon le rapport.

Des témoins ont corroboré le récit du chauffeur de pizza. Un habitant à proximité a déclaré aux députés qu’il avait vu une camionnette noire suivre délibérément le chauffeur-livreur de pizza, selon le rapport.

Baston ne parlerait pas aux adjoints, mais a demandé un superviseur. Un sergent est arrivé sur les lieux, comme demandé, indique le rapport.

Le sergent a tenté de répondre aux questions de Baston, mais Baston était « principalement concentré sur l’insulte aux agents qui répondaient », indique le rapport.

Le vol de l’enseigne de pizza est un délit de classe A, est l’accusation la plus grave contre Baston, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 364 jours de prison et/ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 $, s’il est reconnu coupable.

Les deux autres accusations sont des délits de classe C, passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 30 jours de prison et/ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 $, en cas de condamnation.

Baston a déposé une caution de 150 $, soit 10 % de la caution de 1 500 $ qui avait été fixée.

Son avocat, Gary Johnson, a déclaré qu’il n’avait aucun commentaire à faire.

Baston a fait l’objet d’accusations similaires, selon les archives judiciaires. Il a plaidé coupable à une accusation de conduite désordonnée pour délit le 26 février 2021, dans un accord de plaidoyer dans lequel il a été condamné à 12 mois de surveillance, 30 heures de travaux d’intérêt général et payé une amende de 544 $, selon les archives judiciaires.

Baston a plaidé coupable à une violation d’ordonnance à Batavia pour conduite désordonnée le 27 septembre 2016. Il a été condamné à trois mois de surveillance et a payé une amende de 185 $, selon les dossiers.