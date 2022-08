Un homme d’Aurora aurait conduit les députés de Kane à la poursuite à 96 mph, traversé plus d’une douzaine de panneaux d’arrêt – Shaw Local

SUGAR GROVE – Un homme d’Aurora est détenu sous caution de 25 000 $ pour des accusations selon lesquelles il aurait tenté de fuir la police dans une poursuite à grande vitesse qui a atteint 96 miles à l’heure et impliquait de traverser plus d’une douzaine de panneaux d’arrêt, selon les rapports du shérif du comté de Kane et archives judiciaires.

Rudy A. Ferrer, 37 ans, du pâté de maisons 400 de Parker Avenue, Aurora, a été inculpé le 30 juin de fuite aggravée d’un policier, puis de fuite aggravée d’un policier, de résistance à un policier et d’entrave à la justice, de tous les crimes et d’une accusation de délit. de conduire avec un permis révoqué, selon les dossiers.

Ferrer doit comparaître devant le tribunal aujourd’hui pour une audience sur le statut, selon les archives.

Dans un dossier séparé du 1er juillet, les dossiers judiciaires montrent que Ferrer a également été accusé de délit de fuite et d’évasion et de conduite avec un permis révoqué, et des délits mineurs de conduite sans assurance et de fonctionnement d’un panneau d’arrêt. Ferrer a une audience sur l’état de ces accusations le 19 août, selon les archives judiciaires.

Les accusations découlent d’un incident survenu le 29 juin à 2 h 17 du matin au cours duquel la police de Sugar Grove a demandé l’aide des adjoints du shérif pour capturer une Jeep Cherokee argentée 2015 en excès de vitesse, déterminée plus tard comme étant conduite par Ferrer, selon le rapport du shérif.

La police de Sugar Grove a déclaré que la jeep avait été vue pour la dernière fois sur Bliss Road, voyageant vers le nord depuis le viaduc I-88, selon le rapport.

L’adjoint a rattrapé la Jeep qui se dirigeait vers le nord sur Bliss et a tenté de tirer le véhicule, selon le rapport.

“Rudy Ferrer a refusé de s’arrêter et s’est enfui vers l’est sur Main Street”, indique le rapport. “Alors que la Jeep passait Wenmoth Road, j’ai pu suivre la Jeep alors qu’elle atteignait 96 mph dans une zone de 45 mph.”

Ferrer a continué vers l’est, puis a tourné vers le sud sur Randall Road, continuant à 75 miles à l’heure dans une zone de 50 mph, indique le rapport.

Lorsque la Jeep a atteint Randall Road et le viaduc de la I-88, Ferrer a emprunté les voies de circulation en sens inverse en direction du nord, indique le rapport.

Ferrer a allumé le feu rouge à Randall Road et Plum Street, a continué vers le sud sur Randall et a allumé les panneaux d’arrêt à Downers Place, Garfield Avenue, Park Manor, Kensington Place et Marseillaise Place, un total de 2,73 miles, indique le rapport.

Ferrer a continué vers l’est sur Marseillase Place, traversant sept autres panneaux d’arrêt avant de tourner vers le sud sur Harrison Avenue, puis vers l’est sur Kenilworth Place, vers le sud sur Heywood Avenue, puis vers l’ouest sur Prairie Road, indique le rapport.

Ferrer a continué sur Prairie en traversant plusieurs panneaux d’arrêt jusqu’à ce qu’il atteigne Orchard Road, où il a tourné vers le sud et a heurté l’épaule droite levée, indique le rapport.

Ferrer a continué vers le sud sur Orchard, a tourné vers l’est sur Rochester Drive – qui est une impasse, selon le rapport.

“Il a essayé de faire demi-tour et a tourné à gauche devant ma voiture d’équipe, provoquant une collision et des dommages au pare-chocs avant et au capot de mon équipe”, indique le rapport.

Deux députés ont enfermé la Jeep de Ferrer et ont ensuite tenté de l’arrêter, selon le rapport.

Ferrer a refusé d’obtempérer et a saisi une substance poudreuse blanche soupçonnée d’être de la cocaïne et l’a inhalée, selon le rapport.

Ferrer a tenté de s’enfuir, mais les députés l’ont jeté au sol et l’ont menotté, selon le rapport.

En abattant Ferrer, l’un des adjoints s’est blessé au genou gauche sur le trottoir surélevé du parking, selon le rapport.

Sugar Grove a également émis des citations pour avoir désobéi à un panneau d’arrêt, conduit avec un permis révoqué, conduit sans assurance et tenté de fuir ou d’échapper à un policier, indique le rapport du shérif.

L’accusation la plus grave à laquelle Ferrer est confronté est la fuite aggravée ultérieure, un crime de classe 3, passible de deux à cinq ans de prison et d’amendes pouvant aller jusqu’à 25 000 $, s’il est reconnu coupable.

Ferrer fait également face à trois crimes de classe 4, passibles d’un à trois ans de prison et d’amendes pouvant aller jusqu’à 25 000 $, s’il est reconnu coupable.

Un message laissé à son défenseur public sollicitant des commentaires n’a pas été renvoyé.