Un homme d’Auburn accusé d’avoir facilité le blanchiment d’argent cryptographique d’un milliard de dollars

Deux fondateurs d’entreprises de crypto-monnaie, dont un résident d’Auburn, font face à une série d’accusations, notamment pour avoir facilité le blanchiment d’argent en monnaie virtuelle de plus d’un milliard de dollars.

Le ministère de la Justice a accusé les fondateurs de Tornado Cash – Auburn’s Roman Storm, 34 ans, et Roman Semenov, 35 ans – de complot en vue de blanchir de l’argent, de violer les sanctions contre une organisation nord-coréenne et d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence, selon l’acte d’accusation. documents descellés en août.

Storm a été arrêté à son domicile d’Auburn en août, puis libéré sous caution de 2 millions de dollars. La semaine dernière, il a plaidé non coupable des accusations portées contre lui lors de sa comparution devant le tribunal.

Semenov, un citoyen russe, est toujours en fuite.

L’avocat de Storm, Brian Klein, associé du cabinet d’avocats Waymaker basé à Los Angeles, a déclaré mardi dans un courrier électronique que les procureurs ont inculpé Storm « sur la base d’une nouvelle théorie juridique ayant des implications dangereuses pour tous les développeurs de logiciels ». Il a refusé de développer cette théorie.

« Il y a bien d’autres choses à dire dans cette histoire qui seront révélées au procès », a déclaré Klein.

Pour toute transaction en cryptomonnaie, la monnaie détient la preuve de la transaction, selon le FBI. La blockchain – un type de base de données qui conserve un enregistrement décentralisé des transactions – ne nomme pas les propriétaires de crypto impliqués dans les transactions.

« Les mélangeurs de crypto-monnaie comme Tornado Cash améliorent encore le niveau d’anonymat en brouillant ces historiques de transactions », a déclaré le FBI dans un article la semaine dernière. En d’autres termes, Tornado Cash a obscurci la trace des échanges cryptographiques.

L’acte d’accusation fait référence à une troisième personne de Tornado Cash sans la nommer.

Storm, Semenov et la personne anonyme, selon l’acte d’accusation, connaissaient mais n’avaient pas mis en œuvre les programmes requis de lutte contre le blanchiment d’argent et de « connaissance de vos clients » sur la plateforme de Tornado Cash.

Un programme de lutte contre le blanchiment d’argent, indique l’acte d’accusation, est un contrôle interne visant à vérifier l’identification des clients, à déposer des rapports, à conserver des dossiers et à répondre aux demandes des forces de l’ordre. « L’obligation de vérifier l’identification du client est souvent appelée l’exigence de « connaître son client ». »

L’acte d’accusation indique également que Tornado Cash a annoncé aux clients qu’elle fournissait « des transactions financières anonymes et pratiquement intraçables sur la blockchain Ethereum ».

Le site Web Tornado Cash comportait également une page contenant des conseils permettant aux clients de rester anonymes, comme l’utilisation d’un VPN pour les transferts et la suppression des données des navigateurs Web après des dépôts ou des retraits, selon l’acte d’accusation.

L’un des incidents de blanchiment d’argent les plus prolifiques, selon l’acte d’accusation, s’est produit en mars 2022, lorsque le groupe nord-coréen Lazarus, une organisation de cybercriminalité, a volé 620 millions de dollars de crypto-monnaie à un réseau de crypto-monnaie appelé Ronin Network.

« Les fondateurs de Tornado Cash étaient au courant du piratage du réseau Ronin le jour de son annonce et ont immédiatement reconnu la probabilité que les pirates utilisent le service Tornado Cash pour blanchir les bénéfices », indique l’acte d’accusation.

Au moins 455 millions de dollars de monnaie numérique Ethereum traçables au piratage ont été blanchis via Tornado Cash entre le 4 avril 2022 et le 19 mai 2022, à la connaissance de Storm et Semenov, selon l’acte d’accusation. En avril 2022, le FBI a déclaré que le piratage avait été provoqué par le groupe Lazarus.

« Quand il est devenu évident qu’une organisation de cybercriminalité nord-coréenne sanctionnée utilisait la plateforme pour blanchir des centaines de millions de dollars provenant de cyber-braquages, Storm et Semenov ont fermé les yeux sur cette activité illicite et ont déclaré publiquement qu’ils se conformaient aux lois sur les sanctions. « , a déclaré le directeur adjoint du FBI, James Smith, dans un communiqué.

En août 2022, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor a imposé une sanction au service Tornado Cash. Par la suite, Storm a transféré 7,8 millions de dollars de crypto-monnaies vers trois portefeuilles cryptographiques distincts, en paiements d’environ 2,6 millions de dollars chacun, à lui-même, à Semenov et à l’autre personne anonyme. Il a ensuite conseillé les deux hommes sur les moyens de rendre les transactions plus difficiles à retracer, selon l’acte d’accusation.

L’année dernière, Alexey Pertsev, développeur de Tornado Cash, a été arrêté aux Pays-Bas pour « dissimulation de flux financiers criminels et facilitation du blanchiment d’argent » via le service de mixage. Pertsev a été libéré cette année et attend son procès.

La prochaine date d’audience de Storm est le 30 novembre.