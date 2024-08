Un homme d’Atlanta lié au « stupide » braquage de Dollar General condamné à la prison à vie

Un homme lié à un braquage raté de Dollar General a appris son destin.

Il n’a fallu que moins de 15 minutes au jury du comté de Spalding pour condamner Jerico Bernard Williams, 24 ans, pour un chef d’accusation de vol à main armée, deux chefs d’accusation d’agression aggravée, un chef d’accusation de séquestration illégale et deux chefs d’accusation de possession d’une arme à feu lors de la perpétration d’un crime.

Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle plus vingt ans.

La condamnation intervient après que Williams, Tierra Davis, 28 ans, Demarcus Timmons, 22 ans, tous d’Atlanta, et un quatrième suspect non capturé se soient rendus dans un Dollar General sur Jackson Road à Griffin pour commettre un vol à main armée.

L’incident s’est produit le 4 juin 2023.

Selon les adjoints du comté de Spalding, Davis conduisait la voiture de fuite, Timmons servait de guetteur, tandis que le quatrième suspect attrapait la caissière, la forçant à ouvrir la caisse enregistreuse.

Le bureau du procureur du comté de Spalding a déclaré que Williams avait pointé une arme sur une mère et ses enfants qui étaient en train de payer, puis avait tenu la victime sous la menace d’une arme jusqu’à ce que son ami récupère l’argent de la caisse.

Le vol a été filmé par la caméra de surveillance du magasin. Aucun coup de feu n’a été tiré pendant le vol, selon les policiers.

Une citoyenne inquiète a vu les trois suspects entrer dans le magasin et repartir dans la voiture de fuite. Elle a joué un rôle clé dans la résolution de l’affaire car elle a pu signaler le véhicule du suspect au 911.

Un policier de Locust Grove a finalement repéré la voiture et a tenté de l’arrêter. La voiture s’est alors arrêtée dans une allée et deux des passagers se sont enfuis dans une zone boisée à proximité.

Trois suspects ont été arrêtés plus tard. Un autre suspect n’a pas encore été arrêté.

« Nous ne tolérerons pas les crimes violents contre des citoyens innocents du comté de Spalding ou du circuit judiciaire de Griffin », a déclaré la procureure de district Marie Broder.

Williams avait déjà été reconnu coupable de détournement d’avion, de deux chefs de vol à main armée, d’agression aggravée et de possession d’une arme à feu par un criminel reconnu coupable dans le comté de Fulton en octobre 2018, où il a été condamné à sept ans de prison et six ans de probation après son incarcération.

Davis est accusé de vol à main armée et de conduite avec un permis suspendu. Timmons est accusé de vol à main armée, de séquestration illégale et d’enlèvement.

Davis et Timmons attendent leur procès.

« Dans le coin, il y a beaucoup de gens armés pour sortir à cette heure-là. Je ne sais pas comment ils font à Atlanta, mais voler un magasin avec des clients à l’intérieur à cette heure-là est une bêtise. Les suspects ont eu de la chance d’avoir eu la possibilité d’être capturés et non d’être autopsiés », a déclaré le shérif du comté de Spalding, Darrell Dix.

