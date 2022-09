Un homme d’Assam publie une annonce dans un journal à la recherche d’un certificat de décès perdu, Internet incrédule

Avec les plateformes de médias sociaux et une abondance de contenu, personne ne peut prédire ce qui fait de quelque chose un mème ou devient viral. En fait, la viralité des choses sur Internet dépend parfois de leur degré de boiterie. Et poursuivant cette tendance des plateformes de médias sociaux, une photo d’une publicité dans un journal par un homme affirmant avoir perdu son certificat de décès est devenue virale. L’homme, Ranjit Singh, a placé une annonce dans la colonne manquante du journal affirmant avoir égaré son certificat de décès le 7 septembre. Il fournit même le numéro de série du certificat perdu.

L’officier de l’IAS, Rupin Sharma, a publié la photo de cette publicité déconcertante sur Twitter avec la légende : “Cela n’arrive qu’en Inde”.

L’image est rapidement devenue virale, provoquant une frénésie de rire dans l’espace des médias sociaux. Après avoir vu la publicité, les internautes ont commencé à plaisanter en disant que le voyage dans le temps pourrait très bien être un vrai concept.

Un utilisateur a demandé: “Si trouvé où le certificat doit être livré, paradis ou enfer?”

Une autre personne a dit : « Il n’entre pas au paradis. Est revenu le chercher ”

Une troisième personne a ajouté : “C’est ‘Ad-bhoot’.”

Cependant, ce n’est pas la première publicité aussi bizarre à devenir virale. Auparavant, une annonce matrimoniale avait fait sensation sur internet avec une demande bizarre d’une femme à la recherche d’un marié. Alors que tous les autres aspects mentionnés dans l’annonce sont assez standard, la chose hilarante est que l’annonce indique spécifiquement que les ingénieurs en logiciel ne devraient pas essayer d’appeler avec des propositions. L’annonce mentionnait : “Les ingénieurs en logiciel sont priés de ne pas appeler.”.

Un utilisateur a posté la photo du mariage avec la légende “L’avenir de l’informatique n’a pas l’air si solide”.

La publication est devenue virale, recueillant plusieurs milliers de likes et de réactions de la part des utilisateurs. « Malheureusement ou heureusement, ces ingénieurs logiciels gagnent plus qu’un IAS/IPS et peuvent changer de métier s’ils n’aiment pas leur patron », répond un utilisateur.

