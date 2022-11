Un homme d’Assam épouse sa petite amie décédée et jure de ne plus jamais se marier

Dans ce qui se présente comme une vidéo déchirante, un homme d’Assam a été vu en train d’épouser sa petite amie décédée. La vidéo montre Bitupan Tamuli, 27 ans, mettant du vermillon sur le front et les joues de sa petite amie décédée, Prathana. Elle est décédée des suites de sa maladie dans un hôpital privé de Guwahati vendredi. Non seulement cela, mais l’homme a même promis qu’il n’épouserait jamais personne d’autre.

Une vidéo qui devient virale montre l’homme assis juste à côté de sa petite amie décédée. Il a même mis une guirlande autour de son cou et une autre sur lui-même.

Selon un reportage de Kalinga TV, Subhon Bora, qui est un parent de Prathana, a déclaré qu’elle était soudainement tombée malade au-delà de la guérison.

La vidéo extrêmement triste a laissé les internautes vouloir que le couple se revoit. “Puissent-ils se revoir bientôt et ne plus jamais se séparer”, a écrit un utilisateur de YouTube. La vidéo a recueilli plus de 4 000 vues.

Pendant ce temps, plus tôt, lors d’une fête de mariage à Agra, dans l’Uttar Pradesh, un jeune homme a été poignardé à mort lors d’une bagarre à propos de “Rasgulla”. La mort de l’invité du mariage est survenue après qu’une grave bagarre a éclaté. La police est ensuite arrivée sur les lieux et le corps a été envoyé pour une autopsie. Selon un rapport du Times Now, la police enquête actuellement sur l’affaire.

Une fête de mariage a été organisée à Vinayak Bhawan, lorsque la bagarre intense a éclaté au point que les invités ont commencé à se lancer des assiettes. Le SHO d’Etmadpur, Sarvesh Kumar a déclaré : « Les deux filles d’Isman Ahmed se mariaient avec les fils de Wakar Ahmed. Une dispute a éclaté entre les familles sur le fait que les «rasgullas» n’étaient pas servis. Les choses ont mal tourné lorsque des jeunes des deux côtés ont commencé à se lancer des assiettes et des chaises », a rapporté le Times of India.

L’officier du cercle d’Etmadpur, Ravi Kumar Gupta, a déclaré: «La dispute sur la pénurie de bonbons s’est transformée en une sérieuse bagarre et un homme a attaqué les participants avec un couteau. Sunny (22 ans), qui a subi de graves blessures lors de l’attaque, a d’abord été envoyé au centre de santé communautaire, puis transféré au Sarojini Naidu Medical College à Agra, où il est décédé pendant son traitement. Son corps a été envoyé pour une autopsie », selon PTI.

