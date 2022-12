Un homme d’Armstrong perd son chien, appel

Un homme d’Armstrong a perdu son chien et un appel pour son retour.

La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (société) a décidé de saisir le chien de Roméo Leduc, Rufus, le 29 septembre, à son domicile d’Armstrong. Le BC Farm Industry Review Board a confirmé la décision le 15 novembre, après un appel de Leduc, qui cherchait à faire revenir Rufus.

C’est le 12 septembre que la société a reçu une plainte d’un hôpital vétérinaire qui avait vu Rufus le 7 septembre. Le plaignant a déclaré que Rufus avait vomi, était léthargique et ne bougeait pas ou ne répondait pas correctement, et présentait un abdomen douloureux.

Le plaignant a déclaré que Leduc avait refusé d’hospitaliser Rufus ou de fournir des soins ambulatoires comme recommandé par le vétérinaire. Rufus a ensuite été libéré « contre avis médical vétérinaire ».

Un constable provincial spécial a contacté Leduc pour vérifier Rufus le 12 septembre, expliquant son inquiétude et informant Leduc qu’il était illégal de laisser un animal rester en détresse. Leduc a nié que Rufus avait besoin de soins vétérinaires supplémentaires et a raccroché.

Le constable se présente à la résidence de Leduc le jour même. Il n’était pas à la maison mais a dit que Rufus était dehors et s’est approché du gendarme. Elle l’a vu marcher « en vacillant » et « semblait trembler et désorienté ; baver excessivement; était léthargique; et son abdomen et son dos étaient extrêmement sensibles.

Elle a déterminé que Rufus était en détresse critique et l’a fait sortir de la propriété, en enregistrant un avis de détresse critique au domicile de Leduc.

Rufus a été emmené dans un hôpital vétérinaire et a reçu des soins médicaux d’urgence vitaux. Le vétérinaire traitant a déterminé que Rufus souffrait de toxicité à l’ivermectine. L’ivermectine est un médicament pour animaux qui traite certains parasites et aide à prévenir la dirofilariose.

Le chien s’est complètement rétabli et a été libéré le 14 septembre. Le gendarme a fourni à Leduc un avis de décision indiquant que Rufus était détenu en détention préventive et qu’il avait le droit d’en appeler de la décision.

Le 29 septembre, Marcie Moriarty, chef de la prévention et de l’application de la loi pour la société, a écrit dans sa décision de ne pas rendre Rufus à Leduc : « En fin de compte, je dois être convaincue que si Rufus devait être renvoyé, il resterait libre de détresse.

“Je ne suis pas sûr que s’il vous était rendu, vous seriez en mesure de lui fournir des soins vétérinaires rapides et cohérents. En fait, votre remède maison consistant à donner de l’ivermectine à Rufus a encore aggravé son état jusqu’à la cécité visuelle lors de son entrée en soins vétérinaires.

Leduc a fait appel le 3 octobre. Sa sœur, Toni Leduc, a témoigné lors de l’audience d’appel que Rufus avait peut-être eu une occlusion intestinale avant la saisie en mangeant des raisins de grandes vignes sur leur propriété. C’est Toni qui a donné à Rufus une petite dose d’ivermectine le matin du 11 septembre, déclarant que c’est un bon médicament pour les chiens pour garder les parasites hors de leur corps.

Le comité de la commission d’examen s’est dit convaincu que Rufus était en détresse critique au moment de sa saisie et que, par conséquent, la saisie de Rufus par la société était nécessaire et appropriée dans les circonstances.

Le panel a conclu que la société est “autorisée à sa discrétion à détruire, vendre ou autrement disposer de Rufus, avec l’espoir et l’attente évidents que Rufus sera adopté”, et a ordonné à Leduc de payer près de 1 900 $ en frais vétérinaires.

@VernonNews

roger@vernonmorningstar.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

ChiensDistrict régional de North Okanagan