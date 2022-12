Un homme danse sur les airs de Snake Charmer dans une vidéo hilarante

Les médias sociaux abritent d’innombrables vidéos divertissantes et chacune d’elles est unique en soi. C’est la raison pour laquelle nous faisons défiler les applications de médias sociaux pendant des heures d’affilée et ne pensons même pas au temps que nous y avons perdu. Une telle vidéo divertissante d’un homme dansant sur les airs d’un charmeur de serpent est devenue virale sur Instagram.

La vidéo montre un homme déguisé en charmeur de serpent jouant des airs avec sa flûte. La prochaine chose que vous savez, un homme sort du bâtiment devant lui et commence à agir comme si la mélodie l’avait transformé en serpent. Il commence alors à faire une danse du serpent et agit comme un serpent avant de courir derrière le charmeur, agissant comme s’il l’attaquait.

La vidéo se termine ensuite avec le vidéaste riant en arrière-plan avec l’homme qui a agi comme le serpent.

La vidéo a été partagée il y a quelques jours par une page populaire portant le nom de “MAHI” qui compte plus de 3,31 lakh d’abonnés. Réputée pour partager de telles vidéos, la page a partagé celle-ci le 24 décembre dernier et la vidéo a déjà cumulé plus de 49 000 vues. De plus, la vidéo compte plus de 3 000 likes et les personnes dans les commentaires ont réagi avec plusieurs emojis rieurs pour exprimer à quel point ils ont trouvé la vidéo amusante.

Une vidéo récente partagée par la page, montrant un homme interrogeant un enfant sur ce qu’il veut devenir quand il sera grand, a également reçu plus de 14 000 vues. La raison de ces vues était la réponse amusante de l’enfant. Il a dit que lorsqu’il n’a pas étudié du tout, comment peut-il répondre à ce qu’il deviendrait ? Il révèle ensuite son futur projet de s’installer avec une femme et 2-3 enfants auxquels le journaliste a alors ri.

