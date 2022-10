Un homme danse sur “Koi Mil Gaya” de SRK pour faire sa demande en mariage à Paris

Shah Rukh Khan est synonyme de romance pour plusieurs générations d’Indiens, il n’est donc pas surprenant que nous essayions de l’intégrer dans nos moments spéciaux. Une vidéo faisant le tour de Twitter montre un jeune homme dansant avec exubérance sur la chanson Kuch Kuch Hota Hai Koi Mil Gaya pour proposer à sa partenaire. Il retire la proposition élaborée avec la Tour Eiffel en arrière-plan, des pétales de rose, des bougies et des pétales épelant «Épouse-moi», tout en pleuvant. Pendant qu’il danse, à un moment donné, sa petite amie se joint également à l’étape du crochet, créant un moment sain.

Un utilisateur de Twitter a partagé la vidéo avec la légende : « Je ne sais pas qui est ce monsieur. Je suis sûr qu’il veut bien faire. Mais non. TOUT SIMPLEMENT PAS.” Cela ne convenait pas aux gens, qui disaient que c’était le moment du couple et que personne ne devrait s’y opposer ou le dénoncer publiquement. De plus, la plupart des gens semblaient trouver l’acte sain. “Je ne pense pas qu’il vous propose monsieur, cela ne sert à rien que vous disiez non”, a écrit un utilisateur de Twitter à l’OP. D’autres ont estimé que l’homme semblait suffisamment ouvert pour exprimer librement son amour, et cela, couplé à une touche SRK, est certainement un drapeau vert.

C’est mieux pour toi ou tu es juste un haineux rempli de jalousie ? pic.twitter.com/uLaUYmwRD8 – M Jay (@Jidda_Jnr) 17 octobre 2022

Ngl, si quelqu’un faisait ça pour moi, je l’épouserais. La meilleure partie est qu’il ne se retient pas et qu’il est à l’aise d’être lui-même, que veut-on d’autre chez son partenaire de vie ? — Amodh (@aaaamodh) 16 octobre 2022

Quand tu oublies le monde qui t’entoure, si ce n’est pas de l’amour, je ne sais pas ce que c’est — Nimra♡ (@NOT_FUNNYat_All) 16 octobre 2022

Il a ce qu’il faut pour faire fonctionner un mariage, je pense – pas votre singe (@hypotweetical) 16 octobre 2022

c’est tellement beau. J’aime la façon dont il danse de tout son cœur, mais plus que cela, j’aime la façon dont la femme exprime son bonheur et son respect pour l’homme tout au long de sa danse. nous réalisons que ce ne sont pas les meilleurs mouvements, mais les efforts comptent ! Et ce tweet exactement pourquoi les gens craignent de PDA. – essence sauvage (@samarthyasinghh) 16 octobre 2022

Faire une demande en mariage sur le thème de SRK sous la pluie à Paris sonne comme si les étoiles étaient alignées pour le grand moment de ce couple.

