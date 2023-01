Un homme danse sur ‘Khaike Pan Banaraswala’ au mariage, met le feu à la piste de danse avec des mouvements meurtriers

Les mariages indiens ne sont pas complets sans que les gens mettent le feu à la piste de danse avec leurs mouvements de danse énergiques. Maintenant, une vidéo d’un homme montrant ses talents de danseur sur la célèbre chanson d’Amitabh Bachchan devient virale sur Internet. L’incroyable énergie et les mouvements impeccables de l’homme ont attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux.

Le clip commence par un homme qui danse sur la piste de danse vêtu d’un costume noir, d’une chemise blanche et d’une cravate grise. L’homme dansait sur la chanson Khaike Paan Banaraswala qui a été interprétée à l’origine par Amitabh Bachchan dans le film Don de 1978. La chanson a été écrite par Anjaan et interprétée par le chanteur légendaire Kishore Kumar. Il met en vedette les acteurs Amitabh Bachchan, Zeenat Aman et Pran. Une femme en sari peut être vue debout en arrière-plan et appréciant les mouvements incroyables de l’homme sur la piste de danse. Il était entouré de gens qui étaient émerveillés par sa danse énergique. La légende disait aussi : « Personne ne brise l’énergie de cet homme ».

La vidéo a recueilli plus de 5 millions de vues à ce jour. Les fans sont restés sans voix en regardant cet homme danser. L’un des utilisateurs a écrit: “Wow, quelle bonne chose, tout le monde ne danse pas avec son cœur mais vous l’avez fait avec votre cœur”. Un autre utilisateur a écrit: «Ce genre de personnes et de danse a rendu l’Inde célèbre dans nos pays, il est incroyable.

Plus tôt, une vidéo de trois filles montrant leurs prouesses de danse sur une chanson du film Loveshhuda lors d’une séance d’entraînement est devenue populaire en ligne. La vidéo a commencé avec les filles debout dans leurs positions vêtues de vêtements décontractés et pratiquant la célèbre chanson pour le mariage. Les filles dansaient sur la chanson Chitta Kukkad du film Loveshhuda de 2016, interprété à l’origine par Girish Kumar et Navneet Kaur Dhillon. Dans les images, les spectateurs de l’endroit peuvent être vus hypnotisés par leur danse féroce. Regardez la vidéo de danse.

La vidéo a accumulé plus d’un million de vues à ce jour.

